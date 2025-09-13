Senin Yaşantının Yüzde Kaçı Gerçek?
Hayatta bazen gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyor, bazen de hayallerimizde yaşamayı tercih ediyoruz. Peki senin yaşantının ne kadarı gerçek, ne kadarı hayallerden ibaret?
Hadi teste!
1. Gününün büyük çoğunluğunu nasıl geçiriyorsun?
2. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
3. Geleceğe dair hayallerini nasıl görüyorsun?
4. Çevrendekiler seni genelde nasıl tanımlar?
5. Yalnız kaldığında aklına en çok ne gelir?
6. Kendini en çok hangi anlarda mutlu hissedersin?
7. Birine aşık olduğunda ilk tepkin ne olur?
8. Hayatında kontrolü kimde hissediyorsun?
9. Sosyal ortamlarda tavrın nasıl?
10. Günlük hayatında hayallerin seni nasıl etkiler?
Senin hayatının %90'ı gerçek!
Senin hayatının %60'ı gerçek!
Senin hayatının %30'u gerçek!
Senin hayatının %50'si gerçek!
