Tarih Bilgini Test Etmeye Hazır mısın?

İnci Döşer
25.09.2025 - 13:03

Tarih, geçmişin izlerini bugüne taşıyan en güçlü köprülerden biri. Kimi için ezberden ibaret gibi görünür ama aslında hayatı anlamanın en sağlam yollarından biridir. Peki sen tarihte ne kadar iyisin? Bilgine, hafızana ve sezgilerine güveniyorsan bu test tam sana göre! 

Hadi teste!

1. Günümüz sınırlarında hangi ülke eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmamıştır?

2. Selçuklular zamanında yapılan anıt mezarlara ne ad verilir?

3. Antik Yunan'da demokrasi hangi şehir-devlette uygulanıyordu?

4. Fransız İhtilali hangi yıl gerçekleşmiştir?

5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede başlamıştır?

6. İngiltere’nin 1066’daki Normandiya İstilası'nı yöneten lider kimdir?

7. 1. Dünya Savaşı'nın temel nedeni olarak gösterilen suikast hangi şehirde gerçekleşmiştir?

8. Manas Destanı hangi ülkenin milli destanıdır?

9. İlk Türk-İslam devletlerinde, devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?

10. Hangi İmparatorluk “İki Kıta İmparatorluğu” olarak bilinir?

11. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve Osmanlı'da eğitim alanında büyük öneme sahip olan medrese hangisidir?

12. Dünya savaşlarında kullanılan ilk kimyasal silah hangi savaşta kullanılmıştır?

