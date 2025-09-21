Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı Mısın?

Hayatının her köşesinde mükemmeliyetçilik seninle birlikte mi? Her ayrıntıyı ince ince düşünmek, en ufak bir hatayı bile kabullenememek senin günlük rutininin bir parçası mı? Bir çizgiyi çarpık çizdiğinde ya da bir noktayı yanlış yere koyduğunda, bu seni günlerce huzursuz ediyor mu? Kontrol etme, tekrar tekrar düşünme, her şeyin kusursuz olmasını isteme... Bu durum, hayatının yönetmeni olmuş olabilir. Ancak dur bir dakika! Bu durum seni yoruyor olabilir mi? Sürekli bir kusursuzluk peşinde koşmak, her şeyin mükemmel olmasını istemek... Bu durum, enerjini tüketiyor ve ilişkilerinde sorunlara yol açıyor olabilir. Belki de biraz gevşemenin, kusurların da hayatın doğal bir parçası olduğunu hatırlamanın zamanı gelmiştir. Unutma, hayatın kendisi bir serüven ve bu serüvende her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Bazen biraz gevşemek, hatalar yapmak ve bunlardan ders çıkarmak, hayatı daha keyifli ve huzurlu kılabilir. Kendine biraz müsamaha göster, kusurların da hayatın doğal bir parçası olduğunu hatırla ve kendini çok daha huzurlu hissetmeye başla.