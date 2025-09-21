Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı Mısın?
Hepimizin kafasına taktığı, günlerce düşündüğü şeyler oluyor. Ama bazıları için bu durum kısa süreli bir kaygıyken, bazılarımız için hayatın merkezine oturabiliyor. Bu testte soracağımız “evet” ve “hayır” sorularıyla senin ne kadar takıntılı olduğunu öğrenebilirsin.
Hadi teste!
1. Kafanda kurduğun bir tartışmayı defalarca tekrarlar mısın?
2. Sosyal medyada paylaştığın bir gönderinin beğenilerini sürekli kontrol eder misin?
3. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü çok kafana takar mısın?
4. Geçmişte yaptığın küçük bir hatayı bile uzun süre unutamaz mısın?
5. Bir düşünce kafana girdiğinde onu atmakta zorlanır mısın?
6. Günlük hayatında plan dışına çıkınca huzursuz olur musun?
7. Birine yazdığın mesajı birkaç kez tekrar okuyup düzeltir misin?
8. Başına kötü bir şey gelecekmiş hissine sık sık kapılır mısın?
9. İnsanlarla yaşadığın sorunları kafanda tekrar tekrar canlandırır mısın?
10. Bir şeyi yanlış yapmaktan korktuğun için harekete geçmekte zorlandığın olur mu?
Sen çok takıntılısın!
Sen hiç takıntılı değilsin!
