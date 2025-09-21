onedio
Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı Mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı Mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer
21.09.2025 - 09:10

Hepimizin kafasına taktığı, günlerce düşündüğü şeyler oluyor. Ama bazıları için bu durum kısa süreli bir kaygıyken, bazılarımız için hayatın merkezine oturabiliyor. Bu testte soracağımız “evet” ve “hayır” sorularıyla senin ne kadar takıntılı olduğunu öğrenebilirsin. 

Hadi teste!

1. Kafanda kurduğun bir tartışmayı defalarca tekrarlar mısın?

2. Sosyal medyada paylaştığın bir gönderinin beğenilerini sürekli kontrol eder misin?

3. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü çok kafana takar mısın?

4. Geçmişte yaptığın küçük bir hatayı bile uzun süre unutamaz mısın?

5. Bir düşünce kafana girdiğinde onu atmakta zorlanır mısın?

6. Günlük hayatında plan dışına çıkınca huzursuz olur musun?

7. Birine yazdığın mesajı birkaç kez tekrar okuyup düzeltir misin?

8. Başına kötü bir şey gelecekmiş hissine sık sık kapılır mısın?

9. İnsanlarla yaşadığın sorunları kafanda tekrar tekrar canlandırır mısın?

10. Bir şeyi yanlış yapmaktan korktuğun için harekete geçmekte zorlandığın olur mu?

Sen çok takıntılısın!

Hayatının her köşesinde mükemmeliyetçilik seninle birlikte mi? Her ayrıntıyı ince ince düşünmek, en ufak bir hatayı bile kabullenememek senin günlük rutininin bir parçası mı? Bir çizgiyi çarpık çizdiğinde ya da bir noktayı yanlış yere koyduğunda, bu seni günlerce huzursuz ediyor mu? Kontrol etme, tekrar tekrar düşünme, her şeyin kusursuz olmasını isteme... Bu durum, hayatının yönetmeni olmuş olabilir. Ancak dur bir dakika! Bu durum seni yoruyor olabilir mi? Sürekli bir kusursuzluk peşinde koşmak, her şeyin mükemmel olmasını istemek... Bu durum, enerjini tüketiyor ve ilişkilerinde sorunlara yol açıyor olabilir. Belki de biraz gevşemenin, kusurların da hayatın doğal bir parçası olduğunu hatırlamanın zamanı gelmiştir. Unutma, hayatın kendisi bir serüven ve bu serüvende her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Bazen biraz gevşemek, hatalar yapmak ve bunlardan ders çıkarmak, hayatı daha keyifli ve huzurlu kılabilir. Kendine biraz müsamaha göster, kusurların da hayatın doğal bir parçası olduğunu hatırla ve kendini çok daha huzurlu hissetmeye başla.

Sen hiç takıntılı değilsin!

Hayatın karmaşasında, senin gibi rahat insanlara pek sık rastlanmaz. Kafana taktığın şeyleri, sanki bir çırpıda, adeta bir sihirbazın hüneriyle geride bırakabiliyorsun. İnsan ilişkilerinde, iş hayatında, hatta günlük rutininin içinde bile detayları büyütmeye pek meraklı değilsin. Hayatın akışına bırakmayı seviyor, her şeyi olduğu gibi kabul edebiliyorsun. Birazcık takıntıların olduğunu inkar etmiyoruz tabii. Kimimiz kahvemizin sıcaklığına, kimimiz çoraplarımızın rengine takılırız, değil mi? Ancak senin ufak tefek takıntıların, senin genel karakterini tanımlamaktan çok uzak. Onlar sadece senin, sen olduğunu gösteren küçük detaylar. Elbette hayatta her zaman daha dikkatli olman gereken konular olacaktır. Kimi zaman bir iş görüşmesinde, kimi zaman bir arkadaşlık ilişkisinde... Ancak genelde rahat tavrın, hayatta sana çok şey kazandırıyor. İnsanların seninle vakit geçirmeyi sevdiği, iş yerindeki performansının takdir edildiği bir gerçek. Senin gibi biriyle tanışmak, hayatın tüm karmaşasında bir nefes almak gibi...

