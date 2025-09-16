İlişkide Sınırlarını Nasıl Çiziyorsun?
İlişkiler sevgi kadar sınırlarla da ayakta durur. Sınırlar, seni koruyan, ilişkide sağlıklı dengeleri kuran görünmez çizgilerdir ama herkes bu çizgileri aynı şekilde çizmiyor. Bu test, davranışlarına ve tepkilerine bakarak “İlişkide sınırlarını nasıl çiziyorsun?” sorusunun cevabını bulmana yardımcı olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Kişisel zamana ihtiyacın olduğunda ne yaparsın?
4. Para konusunda ortak bir düzen istediğinizde nasıl davranırsın?
5. Partnerin sürekli mesaj atıp seni boğduğunda ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Arkadaşlarınla vakit geçirmek istediğinde partnerin kıskanıyorsa tepkin ne olur?
7. Partnerinin ailesi veya arkadaşları sana rahatsız edici davranışlarda bulunursa ne yaparsın?
8. Fiziksel yakınlık/istek konularında sınır koyma şeklin nasıldır?
9. Zaman yönetimi (bireysel hobiler vs birlikte geçirilen zaman) hakkında ne düşünürsün?
10. İlişkide kolayca hayır diyebilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen sınırlarını net bir şekilde çiziyorsun!
Sen sınırlarını esnek çiziyorsun!
Sen sınırlarını pek çizemiyorsun!
Sen sınır çizemiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın