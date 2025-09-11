Gerçek Hayatta mı Hayallerde mi Yaşıyorsun?
Kimimiz ayakları yere basan, gerçekçi bir şekilde hayatın içinde yaşarız; kimimizse hayallerin sihirli dünyasında geziniriz. Peki sen hangi tarafa daha yakınsın? Gerçek mi, hayal mi? Belki de ikisinin arasında dengede kalanlardansın.
Hadi teste!
1. Sabah uyandığında aklına ilk gelen şey nedir?
2. Boş zamanında en çok ne yaparsın?
3. Hangi film tarzı sana daha yakın?
4. Bir tatilde ne tercih edersin?
5. Başarıya giden yolda senin yöntemini en iyi hangisi anlatır?
6. Hayat mottolarından biri hangisine yakın?
7. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
8. En sevdiğin hava durumu hangisi?
9. Geleceğini düşünürken nasıl hissediyorsun?
10. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Sen hayallerde yaşıyorsun!
Sen gerçeklerde yaşıyorsun!
Sen iki dünya arasında yaşıyorsun!
