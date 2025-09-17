Aşk Hayatını Zehir Eden Burç Hangisi?
Aşk ilişkileri hassas bir denge ister; kimi zaman küçük tavırlar, kimi zaman karakter kırıntıları bu dengeyi bozabilir. Bu testte verdiğin tepkiler ve tercihlerin, hangisiyle daha çok örtüştüğüne göre“aşk hayatını zehirleyebilecek burcu bulacaksın.
1. Partnerin başka biriyle flört ettiğini düşünürsen tepkin nasıl olur?
2. Tartışma sırasında genellikle nasıl davranırsın?
3. Kıskançlık seviyen nasıldır?
4. Sadakat senin için ne demek?
5. Uzun vadeli planlar yaparken nasıl bir partner ararsın?
6. İlişkide güven kaybolursa senin tavrın nedir?
7. Sevgilinin gizli bir geçmişi olduğunu öğrensen tepkin?
8. Kolayca affeder misin?
9. Flört etme tarzın nasıldır?
10. İlişkide seni en çok ne yorar?
Senin aşk hayatını akrep burcu zehir ediyor!
Senin aşk hayatını aslan burcu zehir ediyor!
Senin aşk hayatını ikizler burcu zehir ediyor!
Senin aşk hayatını başak burcu zehir ediyor!
