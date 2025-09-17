Aşk Hayatını Zehir Eden Burç Hangisi?

İkizler burcunun enerjisi meraklı, eğlenceli ve değişkendir. Bu yönüyle ilişkiye renk ve canlılık katar ama istikrara ihtiyaç duyan bir partner için yorucu olabilir. Duygular hızla değişir, bağlanma konusunda kararsızlıklar yaşanır ve seçenekleri açık tutma eğilimi partnerde güven kaybı yaratır. Planlar sürekli ertelenebilir, ilgi bir anda azalabilir ya da sosyal ortamlarda fazla yakın tavırlar görülebilir. Bu da ilişkinin belirsizlikle dolmasına yol açar. İkizler’in aşkı zehirlememesi için daha tutarlı olması, sözlerini yerine getirmesi ve güveni küçük ama sürekli davranışlarla desteklemesi gerekir.