Senin Aşk Hayatın 10 Üzerinden Kaç?

Aşk hayatında sürekli bir çıkmazda hissediyor olabilirsin. Belki de bu durum, beklentilerinin ya dağılmış bir bulutlar ordusu gibi karışık, ya da Everest Dağı kadar yüksek olmasından kaynaklanıyor. Kalbin, bir kilitli kutu gibi sımsıkı kapalı olabilir; belki de açmakta zorlanıyorsun, belki de korkuyorsun. Ya da belki de yanlış insanlara, bir çırpıda, bir sel gibi hızla bağlanıyorsun. Bu durumda, ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşamaman ne yazık ki neredeyse imkansız hale geliyor. Belki de aşk hayatın, bir labirent gibi karmaşık ve çözümsüz görünüyor. Ama unutma ki, bu labirentin içinde kaybolmak yerine, kendini daha iyi tanımaya başladığın zaman, aşk hayatın da kendi yolunu bulacak. Kendini tanıman ve anlaman, bu karmaşık aşk dünyasında pusulan olacak. Sonuçta, aşk hayatı bir deniz gibidir ve sen bu denizde yolunu bulmak için kendini tanıman gerekiyor. Unutma, her şey zamanla daha iyi olacak ve aşk hayatın da kendi rayına oturacak. Kendine inan, sabırlı ol ve en önemlisi, kendini tanımaya devam et. İşte o zaman aşkın kapıları senin için sonuna kadar açılacak.