Senin Aşk Hayatın 10 Üzerinden Kaç?
Aşk, kimi için heyecanlı bir macera, kimi için güvenli bir liman, kimisi içinse tam bir bilmece... Bazen duygularımızın yoğunluğu, bazen seçimlerimiz aşk hayatımızın rengini belirliyor. Peki senin aşk hayatın ne durumda?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkiye başlarken en çok dikkat ettiğin şey ne?
4. Hoşlandığın kişiye yaklaşım tarzın nasıl olur?
5. İlişkide kıskançlık seviyeniz yüksek mi?
6. Flört döneminde kendini nasıl tanımlarsın?
7. İlişkide en büyük korkun ne?
8. Hoşlandığın kişiden mesaj geldiğinde ne yaparsın?
9. Aşk konusunda arkadaşlarının sana söylediği şey genellikle ne olur?
10. Aşk hayatını bir kelimeyle anlat desek?
Senin aşk hayatın 10/10!
Senin aşk hayatın 7/10!
Senin aşk hayatın 5/10!
Senin aşk hayatın 3/10!
