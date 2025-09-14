Burcuna Göre Hangi Wednesday Karakterisin?
Burçlarımız, kişilik özelliklerimizi yansıtır; tıpkı dizilerdeki karakterlerin bizi anımsatması gibi. Peki senin burcun, Wednesday evreninde hangi karaktere daha yakın? Gizemli Wednesday mi, sadık Enid mi, zeki Xavier mi, yoksa etkileyici Morticia mı? Gel burcuna göre sana en çok benzeyen karakteri öğren!
Hadi teste!
Seç bakalım!
Sen Bianca Barclay'sın!
Sen Morticia Addams'sın!
Sen Enid Sinclair'sın!
Sen Larissa Weems'sin!
Sen Xavier Thorpe'sın!
Sen Wednesday Addams'sın!
Sen Tyler Galpin'sin!
Sen Marilyn Thornhill'sin!
Sen Eugene Ottinger'sin!
Sen Principal Weems'sin!
Sen Agnes Demille'sin!
Sen Rowan Laslow'sun!
