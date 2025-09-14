onedio
Burcuna Göre Hangi Wednesday Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Wednesday Karakterisin?

İnci Döşer
İnci Döşer
14.09.2025 - 12:03

Burçlarımız, kişilik özelliklerimizi yansıtır; tıpkı dizilerdeki karakterlerin bizi anımsatması gibi. Peki senin burcun, Wednesday evreninde hangi karaktere daha yakın? Gizemli Wednesday mi, sadık Enid mi, zeki Xavier mi, yoksa etkileyici Morticia mı? Gel burcuna göre sana en çok benzeyen karakteri öğren!

Hadi teste!

Seç bakalım!

Sen Bianca Barclay'sın!

Sen Bianca Barclay'sın!

Koç’un liderlik ruhu ve mücadeleci tavrı tam da Bianca’ya benziyor. Hırslı, dikkat çekici ve asla pes etmeyen bir yapın var. Rekabet seni motive ediyor ve çoğu zaman çevrendekilere karşı farkını ortaya koyuyorsun. Bianca gibi karizmatik ve güçlü bir auraya sahipsin; insanlar senden hem çekiniyor hem de etkileniyor.

Sen Morticia Addams'sın!

Sen Morticia Addams'sın!

Boğa’nın zarafeti, estetik anlayışı ve bağlılığı Morticia’yı andırıyor. Güçlü aile bağları, tutkulu bir sadakat ve etkileyici bir duruş senin özelliğin. Morticia gibi sen de hem sakin hem de etkileyici bir kişiliğe sahipsin. Çevrendekilere huzur verirken aynı zamanda derin bir çekicilik yayıyorsun.

Sen Enid Sinclair'sın!

Sen Enid Sinclair'sın!

İkizler’in sosyal, enerjik ve değişken yapısı Enid’le birebir örtüşüyor. Renkli enerjinle ortamlara neşe katıyor, farklı yönlerini sürekli ortaya çıkarıyorsun. İnsanlar seni hep eğlenceli, dinamik ve uyumlu buluyor. Enid gibi hem arkadaş canlısı hem de uyumlu bir ruhun var, kimse senin yanında sıkılmaz!

Sen Larissa Weems'sin!

Sen Larissa Weems'sin!

Yengeç’in koruyucu ve anaç tarafı, okul müdürü Larissa Weems’i hatırlatıyor. Sevdiklerini kollayan, düzeni sağlamaya çalışan ve güven hissi veren bir yapın var. Bazen fazla fedakâr olabiliyorsun ama en derininde güçlü bir liderlik yatıyor. Weems gibi sen de bulunduğun ortama düzen getiren bir karaktersin.

Sen Xavier Thorpe'sın!

Sen Xavier Thorpe'sın!

Aslan’ın yaratıcı, dikkat çekici ve özgüvenli yanı Xavier’de hayat buluyor. Sanatsal yönün güçlü, insanların seni fark etmesini seviyorsun. İlgi odağı olmaktan çekinmiyor, aksine bundan keyif alıyorsun. Xavier gibi sen de hem yaratıcı hem de özgüvenli bir ışıltıya sahipsin.

Sen Wednesday Addams'sın!

Sen Wednesday Addams'sın!

Başak’ın detaycı, sorgulayıcı ve mükemmeliyetçi hali Wednesday’le birebir. Mantıklı, gözlemci ve analizci yönünle olayların derinliğine inmeyi seviyorsun. İnsanların göremediği ayrıntıları yakalayabiliyor, soğukkanlılığınla dikkat çekiyorsun. Wednesday gibi sen de zekânla ön plana çıkan, sınırları zorlayan bir karaktersin.

Sen Tyler Galpin'sin!

Sen Tyler Galpin'sin!

Terazi’nin uyumlu ve çekici tarafı Tyler’da hayat buluyor. İnsanlarla kolay bağ kuruyor, güven veriyorsun. Ama tıpkı Tyler gibi içinde gizli bir derinlik ve çelişkiler olabilir. Uyumlu ve dengeli görünsen de karmaşık yönlerin seni daha gizemli yapıyor.

Sen Marilyn Thornhill'sin!

Sen Marilyn Thornhill'sin!

Akreplerin gizemli, derin ve sezgisel halleri Thornhill karakteriyle uyumlu. Sen de dışarıdan sıcak görünebilirsin ama iç dünyanda büyük stratejiler saklıdır. Akrep gibi senin de sezgilerin güçlü, insanları çözme konusunda ustasın. Bazen fazla derinlikli düşünmen seni yorabilir ama gücün asla küçümsenmez.

Sen Eugene Ottinger'sin!

Sen Eugene Ottinger'sin!

Sen Principal Weems'sin!

Sen Principal Weems'sin!

Oğlak’ın disiplinli, kararlı ve sorumluluk sahibi hali Weems’in yöneticilik tarafını yansıtıyor. Düzen, hedef ve başarı senin için önemli. İşine odaklı, sorumluluklarını aksatmayan ve planlı yapınla çevrendekilerin güvenini kazanıyorsun. Senin için kararlılık bir yaşam biçimi.

Sen Agnes Demille'sin!

Sen Agnes Demille'sin!

Agnes'in özgür ruhu ve keşfetmeye olan merakı kova burcunu andırıyor. Spontane, enerjik ve eğlenceli bir havası var. Aynı zamanda sevdikleri için de her şeyi de yapacak bir havada.

Sen Rowan Laslow'sun!

Sen Rowan Laslow'sun!

Balık’ın duygusal, hassas ve içsel yönleri Rowan’da hayat buluyor. Senin için hisler çok güçlüdür; bazen fazla hayalperest olabilirsin ama bu seni eşsiz kılar. Empati duygun yüksek, insanların duygularını kolayca anlayabiliyorsun. Rowan gibi sen de kalbinin sesini dinlemeyi bilen birisin.

