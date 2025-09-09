Sarışın Anketi! Hangi Sarışın Erkek Ünlü Daha Çekici?

Türk televizyon ve sinema dünyasında karizmatik sarışın oyuncuların yeri bambaşka! Kimi gülerken kalbimizi çalıyor, kimi de duruşuyla büyülüyor. Peki sence en yakışıklı sarışın Türk oyuncu hangisi? Oylamaya katıl, favorini seç!

Oyla bakalım!