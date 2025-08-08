onedio
Bu Ünlülerin Yaşını Bulabilecek misin?

Bu Ünlülerin Yaşını Bulabilecek misin?

İnci Döşer
08.08.2025 - 16:01

Bazı ünlüler yaşlanmıyor, bazıları ise olduğundan çok daha genç ya da büyük gösteriyor. Peki sen onların yaşını tahmin edebilecek misin?

Hadi teste!

1. Mert Yazıcıoğlu kaç yaşındadır?

2. Burak Deniz kaç yaşındadır?

3. Hazal Kaya kaç yaşındadır?

4. Alina Boz

5. Mert Ramazan Demir kaç yaşındadır?

6. Aslıhan Malbora

7. Aybüke Pusat kaç yaşındadır?

8. Alperen Duymaz kaç yaşındadır?

9. Barış Arduç kaç yaşındadır?

10. Nesrin Cavadzade kaç yaşındadır?

