Senin İçin Aşk Ne Kadar Öncelikli?
Kimileri için aşk hayatın merkezinde, kimileri için ise sadece tatlı bir ayrıntı… Peki senin için aşk hangi noktada? Birincil önceliğin mi, yoksa hayatındaki diğer alanların yanında dengelediğin bir duygu mu? Bu testle, aşka bakış açını ve onun senin hayatındaki yerini ortaya çıkarıyoruz.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir ilişkiye başladığında hayatındaki düzen nasıl değişir?
4. Partnerinle tartıştığında nasıl davranırsın?
5. Aşk için kariyerinden ödün verir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerin için yapmakta en istekli olduğun şey nedir?
7. Aşk ile ilgili beklentin nedir?
8. Aşkın hayatını tanımladığını düşünüyor musun?
9. Gün içinde partnerini ne sıklıkla düşünürsün?
10. Partnerinin duygularını önceliklendirme konusunda nasılsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk senin hayatının merkezinde!
Aşk senin için çok önemli!
Aşk senin değerli ama öncelikli değil!
Aşk senin için arka planda!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın