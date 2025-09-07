Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar İçtensin?

Senin için içtenlik kolayca gösterilen bir şey değil. Daha çok kendini korumayı tercih ediyorsun. İnsanlara hemen açılmıyorsun ve güven kazanılması gerekiyor. Bu bazen seni mesafeli gösterse de aslında kalbin çok derin ve hassas. Doğru kişilerle olduğunda, içtenliğin yavaş yavaş kendini belli ediyor.