Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar İçtensin?

İnci Döşer
07.09.2025 - 17:02

Samimiyet, bazen bir gülüşte bazen de içten gelen küçücük bir sözde gizlidir. Peki sen ne kadar içtensin? Bu testte aslında ne kadar samimi biri olduğunu öğreneceksin. Belki olduğundan daha açık sözlüsün, belki de duygularını saklamayı tercih edenlerdensin. Hazırsan başlıyoruz!

1. Biri seni kırdığında yüzüne söyleyebiliyor musun?

2. Yeni tanıştığın birine samimi davranır mısın?

3. Bir arkadaşın senin moralin bozukken bunu hemen anlayabilir mi?

4. İnsanların yanında rol yapmaktan hoşlanır mısın?

5. Sevdiklerine sık sık onları önemsediğini belli eder misin?

6. Kendinle ilgili özel şeyleri paylaşmakta zorlanır mısın?

7. Sosyal medyada olduğundan daha farklı biri gibi davranır mısın?

8. Kalbinden geçenleri her zaman diline dökebilir misin?

9. Başkasının sana güvenip sırlarını anlatması sana doğal geliyor mu?

10. Başkalarını memnun etmek için bazen kendini geri planda bırakır mısın?

Senin için dışın bir, çok içtensin!

Senin içtenliğin sınır tanımıyor. Kalbinle konuşan, doğal davranan, maske takmayan bir insansın. İnsanlar sana güveniyor çünkü ne hissediyorsan onu söylüyorsun. Belki bazen fazla açık olduğun için yanlış anlaşılabiliyorsun ama senin en büyük gücün içtenliğin. Çevrendekiler için gerçek bir samimiyet kaynağısın.

Senin içtenlikten haberin yok!

Senin için içtenlik kolayca gösterilen bir şey değil. Daha çok kendini korumayı tercih ediyorsun. İnsanlara hemen açılmıyorsun ve güven kazanılması gerekiyor. Bu bazen seni mesafeli gösterse de aslında kalbin çok derin ve hassas. Doğru kişilerle olduğunda, içtenliğin yavaş yavaş kendini belli ediyor.

