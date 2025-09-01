Sen derin, gizemli ve düşünceli bir insansın. Her şeyin ardında bir sebep arıyor, olayları yüzeysel görmüyorsun. Çevrendeki insanlar bazen seni anlamakta zorlanabilir çünkü senin aklın daha derinlerde dolaşıyor. Zekân, stratejik düşünmen ve analiz gücün çok yüksek. Senin tuhaf gibi görünen bu derinlik, aslında seni özel kılıyor. Tıpkı “Dark” gibi, sen de karmaşık ama etkileyici bir karaktersin.