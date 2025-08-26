Senin Sevgisizliğinin Altındaki Sebep Ne?
Bazen hayat, yaşadığımız ilişkiler ya da çocuklukta gördüklerimiz bizi sevgiden uzaklaştırabilir. İçinde sevgisiz hissetmenin nedeni, belki de geçmişinde saklıdır. Peki senin sevgisizliğinin altında hangi sebep yatıyor?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Çocukluğunda ailenden gördüğün ilgi nasıldı?
4. Birine güvenmek senin için ne kadar kolay?
5. İlişkilerinde duygularını ifade edebilir misin?
6. Romantik filmler sana ne hissettirir?
7. Kendini ifade ederken daha çok hangi yönün baskın?
8. Geçmişte kalbini kıran çok kişi oldu mu?
9. Birine sarılmak sana ne hissettirir?
10. İhaneti affedebilir misin?
Senin sevgisizliğinin nedeni ilgisizlik!
Senin sevgisizliğinin nedeni terk edilme korkusu!
Senin sevgisizliğinin nedeni ihanet!
