Senin Sevgisizliğinin Altındaki Sebep Ne?

Bir kalbinin derinliklerinde saklı kalan, büyülü bir hikaye var. Bu hikaye, sana ait; senin sevgisizliğinin altında yatan en büyük sebeplerden biri. Aşkın, kıskançlıkla dolu, karmaşık bir labirentinde kaybolmuşsun. İhanet ve güven sorunları, senin kalbine yerleşmiş karanlık gölgeler gibi. İnsanlara kolay kolay güvenemiyorsun, çünkü geçmişte seni derinden yaralayan olaylar yaşamışsın. Bu yaralar, kalbinin en hassas noktalarında izler bırakmış. Her yeni tanıştığın insan, bu yaraları tazeleyen bir hatıra oluyor. Bu yüzden, güvenmek yerine kuşkucu olmayı tercih ediyorsun. Sevgi, senin için bir tehlike. Onu kabul etmek yerine, ondan uzak durmayı seçiyorsun. Sevgiye kapılarını açmak, senin için bir risk. Çünkü sevgi, seni savunmasız bırakabilir. Bu yüzden, sevgiyi bir tehdit olarak görüyorsun ve ona karşı bir duvar örüyorsun. Bu duvar, seni koruma altına alıyor; ama aynı zamanda seni sevgiden uzaklaştırıyor. Senin hikayen, bir kalbinin derinliklerine saklanmış bir hikaye. Bu hikaye, senin sevgisizliğinin altında yatan en büyük sebeplerden biri. Ve belki de, bu hikayeyi anlamak, senin sevgiye olan korkunu anlamak için bir başlangıç olabilir.