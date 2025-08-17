Flörtüne Ne Kadar Sadıksın?
Sadakat, flört döneminde bile ilişkilerin en önemli sınavlarından biri. Kimimiz “Tek kişiye odaklanırım” derken, kimimiz aynı anda birkaç ihtimali açık tutmayı sever. Peki sen hangisisin?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Biriyle konuşurken başka biri sana ilgi gösterirse ne yaparsın?
4. Eski sevgilin sana mesaj attı. Ne yaparsın?
5. Mesajlara hemen döner misin?
6. Flörtünle tartıştığında ne yaparsın?
7. Flörtün seni kıskandığında ne yaparsın?
8. Aşk senin için önemli mi?
9. Uzun süre yalnız kaldığında ne yaparsın?
10. Eski sevgilinle aynı ortama girdiğinde ne yaparsın?
Sen flörtüne tamamen sadıksın!
Sen flörtüne çoğu zaman sadıksın!
Sen flörtüne hiç sadık değilsin!
