Kendine Bir Çiçek Seç Aşk Hayatını Anlatalım!
Aşk hayatımız bazen bir bahçe gibi… Kimi zaman rengarenk ve canlı, kimi zaman biraz bakıma muhtaç. Peki senin aşk hikayen hangi çiçek tonlarında? Hadi, sana en çok hitap eden çiçeği seç, aşk hayatını anlatalım!
Seç bakalım!
Aşk hayatın son derece tutkulu ve enerjik!
Senin aşk hayatın eğlenceli ve pozitif!
Senin aşk hayatını uyum üzerine kurulu!
Senin aşk hayatın masum ve samimi!
Senin aşk hayatın çalkantılı!
Senin aşk hayatın özel ve gizli!
