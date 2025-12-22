onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kilosu 3 Bin TL’yi Aştı! Gıda Sahtekarları Bezelye ve Gıda Boyasıyla Hile Yaptı

Kilosu 3 Bin TL’yi Aştı! Gıda Sahtekarları Bezelye ve Gıda Boyasıyla Hile Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.12.2025 - 12:55

Antep fıstığının kilosu 3 bin lirayı aştı. Fiyatın pahalılanmasını fırsat bilen sahtekarlar da gıda hilesine başvurmaya başladı. Piyasada “ucuz tatlı” olarak satılan pek çok ürüne dair uzmanlardan uyarı geldi. “Ucuz tatlı yiyeyim derken sağlığınızdan olmayın” diyen tatlıcı Zeynep Geyik, Antep fıstığı yerine bezelye ve gıda boyası kullanıldığını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gıda sahtekarlarından bezelye ve gıda boyalı Antep fıstığı hilesi.

Gıda sahtekarlarından bezelye ve gıda boyalı Antep fıstığı hilesi.

Antep fıstığının fiyatı cep yakıyor. Kilogram fiyatı 3 bin TL’yi aşan Antep fıstığı için gıdada hile artış gösterdi. Artan fiyatları fırsata çeviren gıda sahtekarlarının “Antep fıstıklı tatlı” adı altında yer fıstığı kırığı, yoğun gıda boyası ve bezelye kullandığına dikkat çekildi. Görünüm ve renk üzerinden tüketiciyi yanıltan bu yöntemler halk sağlığı açısından ciddi risk taşıyor.

"Ucuz tatlı sağlığınızdan eder. Yeni yılda tatlı alırken ucuza kaçmayın."

"Ucuz tatlı sağlığınızdan eder. Yeni yılda tatlı alırken ucuza kaçmayın."

Adana’da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, özellikle baklava ve fıstıklı tatlılarda taklit ve tağşiş riskinin yüksek olduğunu kaydetti. Bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için bezelye ve gıda boyası kullandığını söyleyen Geyik, tüketiciye “Dikkatli olun” çağrısı yaptı. 

Geyik, “Aşırı ve bilinçsiz gıda boyası tüketimi mide-bağırsak rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar ve uzun vadede farklı sağlık problemlerine neden olabilir. Kaliteli fıstığın maliyeti bellidir. O sebeple ucuz tatlı alıp sağlığınızdan olmayın. Ucuz tatlı sağlığınızdan eder. Yeni yılda da tatlı alırken ucuza kaçmayın” ifadelerini kullandı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın