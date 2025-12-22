Kilosu 3 Bin TL’yi Aştı! Gıda Sahtekarları Bezelye ve Gıda Boyasıyla Hile Yaptı

Adana’da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, özellikle baklava ve fıstıklı tatlılarda taklit ve tağşiş riskinin yüksek olduğunu kaydetti. Bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için bezelye ve gıda boyası kullandığını söyleyen Geyik, tüketiciye “Dikkatli olun” çağrısı yaptı.

Geyik, “Aşırı ve bilinçsiz gıda boyası tüketimi mide-bağırsak rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar ve uzun vadede farklı sağlık problemlerine neden olabilir. Kaliteli fıstığın maliyeti bellidir. O sebeple ucuz tatlı alıp sağlığınızdan olmayın. Ucuz tatlı sağlığınızdan eder. Yeni yılda da tatlı alırken ucuza kaçmayın” ifadelerini kullandı.