Kilosu 3 Bin TL’yi Aştı! Gıda Sahtekarları Bezelye ve Gıda Boyasıyla Hile Yaptı
Antep fıstığının kilosu 3 bin lirayı aştı. Fiyatın pahalılanmasını fırsat bilen sahtekarlar da gıda hilesine başvurmaya başladı. Piyasada “ucuz tatlı” olarak satılan pek çok ürüne dair uzmanlardan uyarı geldi. “Ucuz tatlı yiyeyim derken sağlığınızdan olmayın” diyen tatlıcı Zeynep Geyik, Antep fıstığı yerine bezelye ve gıda boyası kullanıldığını dile getirdi.
Gıda sahtekarlarından bezelye ve gıda boyalı Antep fıstığı hilesi.
"Ucuz tatlı sağlığınızdan eder. Yeni yılda tatlı alırken ucuza kaçmayın."
