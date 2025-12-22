Yıllardır Yanlış mı Yapıyormuşuz? Sosyal Medyada Viral Olan Çamaşır Yıkama Taktiği!
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/washin...
Her yiğidin bir çamaşır yıkama stili vardır. Makinelerde bulunan programlar ve ayarlar herkes tarafından farklı şekillerde değerlendirilebilir. Fakat ortak bir kanı var ki o da deterjanın, makinenin deterjan bölmesine konulması.
Fakat son günlerde sosyal medyada viral olan bir konu, bu duruma bakış açınızı değiştirebilir!
Çamaşırlarınızı nasıl yıkıyorsunuz?
Peki deterjan kapağını makineye atmak zararlı mı? Gelelim uzman görüşlerine!
"Makinenin deterjan bölmesi fazla deterjan kullanılmasına neden oluyor."
