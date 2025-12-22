Yıllardır Yanlış mı Yapıyormuşuz? Sosyal Medyada Viral Olan Çamaşır Yıkama Taktiği!

Muhtemelen uzun süre yıkanacak olanları kısa süre yıkanacaklardan ve beyazları da renklilerden ayırıyorsunuz. Tabii çamaşır yıkama alışkanlıklarınız, kullandığınız makineye göre de değişir. Peki ya deterjan? Muhtemelen siz de birçok kişi gibi deterjanı makinenin deterjan gözüne koyuyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta viral olan bir videoda, bir kişinin deterjan kapağını doldurup çamaşırlar arasına attığı görüldü. Videoyu çeken kişi bu duruma şaşırmış olsa da yorumlar kısmında pek çok kullanıcı deterjan kapağının çamaşırlarla birlikte atılmasını mantıklı buldu!

Deterjan kapağı çamaşırlarla birlikte atıldığında üzerinde deterjan kalıntısı oluşmuyor ve makineden tertemiz çıkıyor. Temizlik uzmanı Becky Rapinchuk, HuffPost'a verdiği demeçte, 'Bu tamamen yaygın bir durum. Bu yöntem, damlaların şişeye ve rafa bulaşmasını önlemede harika sonuç veriyor' diyor. Öte yandan çamaşırhanede çalışan Patric Richardson da deterjan dolu kapağı çamaşır makinesine atmayı tercih ettiğini söylüyor.