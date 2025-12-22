onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllardır Yanlış mı Yapıyormuşuz? Sosyal Medyada Viral Olan Çamaşır Yıkama Taktiği!

Yıllardır Yanlış mı Yapıyormuşuz? Sosyal Medyada Viral Olan Çamaşır Yıkama Taktiği!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 11:59

Her yiğidin bir çamaşır yıkama stili vardır. Makinelerde bulunan programlar ve ayarlar herkes tarafından farklı şekillerde değerlendirilebilir. Fakat ortak bir kanı var ki o da deterjanın, makinenin deterjan bölmesine konulması. 

Fakat son günlerde sosyal medyada viral olan bir konu, bu duruma bakış açınızı değiştirebilir!

Kaynak

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/washin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çamaşırlarınızı nasıl yıkıyorsunuz?

Çamaşırlarınızı nasıl yıkıyorsunuz?

Muhtemelen uzun süre yıkanacak olanları kısa süre yıkanacaklardan ve beyazları da renklilerden ayırıyorsunuz. Tabii çamaşır yıkama alışkanlıklarınız, kullandığınız makineye göre de değişir. Peki ya deterjan? Muhtemelen siz de birçok kişi gibi deterjanı makinenin deterjan gözüne koyuyorsunuz. 

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta viral olan bir videoda, bir kişinin deterjan kapağını doldurup çamaşırlar arasına attığı görüldü. Videoyu çeken kişi bu duruma şaşırmış olsa da yorumlar kısmında pek çok kullanıcı deterjan kapağının çamaşırlarla birlikte atılmasını mantıklı buldu!

Deterjan kapağı çamaşırlarla birlikte atıldığında üzerinde deterjan kalıntısı oluşmuyor ve makineden tertemiz çıkıyor. Temizlik uzmanı Becky Rapinchuk, HuffPost'a verdiği demeçte, 'Bu tamamen yaygın bir durum. Bu yöntem, damlaların şişeye ve rafa bulaşmasını önlemede harika sonuç veriyor' diyor. Öte yandan çamaşırhanede çalışan Patric Richardson da deterjan dolu kapağı çamaşır makinesine atmayı tercih ettiğini söylüyor.

Peki deterjan kapağını makineye atmak zararlı mı? Gelelim uzman görüşlerine!

Peki deterjan kapağını makineye atmak zararlı mı? Gelelim uzman görüşlerine!

Deterjan kapağını doldurup çamaşırlarla birlikte makineye atmak oldukça akıllıca bir yöntem gibi görünebilir. Fakat uzun vadedeki sonuçlarını da düşünmek gerek. Söz konusu kapağın, kumaşlara zarar verme korkusu olmadan çamaşır makinesine atılabilecek kadar pürüzsüz olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca  bazı uzmanlar ise makineye zarar verme olasılığından da endişe duyuyor. Meşhur bir deterjan markasının operasyon direktörü, 'Deterjan kapakları deterjanı dağıtmak için tasarlanmıştır ve yıkama döngüsü için üretilmemiştir.' diyor ve ekliyor:  'Çoğu deterjan kapağı, çamaşır makinesinin çalkalama hareketine dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Çatlayabilir, kırılabilir veya tambura veya filtreye sıkışabilir ve hem kıyafetlerinize hem de makineye potansiyel zarar verebilir.'

Eğer deterjan kapağınız yumuşak bir yapıdaysa veya makineye, giysinize takılacak herhangi bir çıkıntısı yoksa rahatça makineye atabilirsiniz. Üstelik son zamanlarda ülkemizde de direkt makineye atabilmeniz için tasarlanan deterjan kapakları var.

"Makinenin deterjan bölmesi fazla deterjan kullanılmasına neden oluyor."

"Makinenin deterjan bölmesi fazla deterjan kullanılmasına neden oluyor."

Richardson, makinelerdeki deterjan bölmesini kullanmadığını söylüyor ve ekliyor: 'Bence onu kullanmanın tek nedeni çok fazla deterjan kullanmanızdır - ve çok fazla deterjan kullanmak kötü bir şey. Ama eğer çok deterjan koymak istiyorsanız, o bölmeyi gerçekten kullanmanız gerekir çünkü kullandığınız markaya ve içeriğine bağlı olarak kıyafetlerinizde deterjan lekeleri oluşabilir.'

Ayrıca “Bu bölme, deterjanın yıkama döngüsü sırasında doğru zamanda verilmesini ve suyla düzgün bir şekilde çözünerek karışmasını sağlamak üzere tasarlandı.” diyenler de var.

Sözün özü, kendiniz ve makineniniz için en doğru kararı kullandığınız deterjanın ve makinenin kullanma talimatlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bir başkasının kullandığı yöntem, sizin için uygun olmayabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın