Çay, Kahve, Kireç: Bardaklardaki Lekeleri Tek Bir Ürünle Saniyeler İçinde Yok Edebilirsiniz!

Çay, kahve ve kireç lekeleri, cam bardaklarda mat bir görüntüye yol açıyor. Ne kadar güzel bir şekilde yıkasanız da bardaklarınızdaki matlık yıkamakla geçmiyor. Neyse ki mutfakta en sık karşılaşılan bu soruna doğal çözüm yöntemleri var.

Eğer bardaklarınızda çay ve kahve lekesi varsa ilk olarak karbonat ve sire ikilisini deneyin.

Bir çay kaşığı karbonatı bardağın içine ekleyin ve üzerine biraz beyaz sirke dökün. Köpürme başladıktan sonra karışımı bardağın iç yüzeyine yayın. Bu karışımı bardağın içinde beklettikten sonra süngerle ovalayın ve bol suyla durulayın.

Limon tuzu, karbonat ve sirkeden daha etkili! Özellikle uzun süre beklemiş lekelerden kurtulmak için ılık su dolu bir kabın içine bir tatlı kaşığı limon tuzu ekleyin, bardakları bu suda 20 dakika bekletin. Ardından her zamanki gibi yıkayın.