onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çay, Kahve, Kireç: Bardaklardaki Lekeleri Tek Bir Ürünle Saniyeler İçinde Yok Edebilirsiniz!

Çay, Kahve, Kireç: Bardaklardaki Lekeleri Tek Bir Ürünle Saniyeler İçinde Yok Edebilirsiniz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 10:29

Evlerimizde sıkça kullandığımız bardaklar ve cam ürünler, zaman içerisinde lekelenebiliyor. Özellikle çay ve kahveden dolayı leke oluşan bardaklar ne kadar yıkansa da parlak görünmüyor. Kireçleri sular da cam bardakların parlaklığını maskeliyor. Tek bir ürünle cam bardaklarınızın ilk günkü gibi parlaması ise mümkün! 

Peki bardaklar nasıl parlatılır, kahve ve çay lekeleri nasıl çıkar?

Kaynak: https://simpleandseasonal.com/how-to-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cam bardaklarınızın ilk günkü gibi parlamadığını biliyoruz!

Cam bardaklarınızın ilk günkü gibi parlamadığını biliyoruz!

Çay, kahve ve kireç lekeleri, cam bardaklarda mat bir görüntüye yol açıyor. Ne kadar güzel bir şekilde yıkasanız da bardaklarınızdaki matlık yıkamakla geçmiyor. Neyse ki mutfakta en sık karşılaşılan bu soruna doğal çözüm yöntemleri var. 

Eğer bardaklarınızda çay ve kahve lekesi varsa ilk olarak karbonat ve sire ikilisini deneyin.

Bir çay kaşığı karbonatı bardağın içine ekleyin ve üzerine biraz beyaz sirke dökün. Köpürme başladıktan sonra karışımı bardağın iç yüzeyine yayın. Bu karışımı bardağın içinde beklettikten sonra süngerle ovalayın ve bol suyla durulayın.

Limon tuzu, karbonat ve sirkeden daha etkili! Özellikle uzun süre beklemiş lekelerden kurtulmak için ılık su dolu bir kabın içine bir tatlı kaşığı limon tuzu ekleyin, bardakları bu suda 20 dakika bekletin. Ardından her zamanki gibi yıkayın.

Peki makineden bulanık çıkan bardaklar nasıl parlatılır?

Peki makineden bulanık çıkan bardaklar nasıl parlatılır?

Bulaşık makinesinden bulanık çıkan bardakları parlatmak için de çok kolay bir yöntem var. Bardaklarınızı çıkardıktan sonra sirke durulaması yapmak cam yüzeydeki kalıntıları giderir. Eğer bardaklarınız bulanık çıkarsa sirkeyle durulama yapmayı deneyin.

Ayrıca makinede aşırı deterjan kullanımından da kaçının. Özellikle çay ve kahve tükettikten sonra bardaklarınızı bekleme yapmadan yıkayın. Böylece yeni lekeler oluşmasını engellersiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın