Karbonatsız, Sirkesiz: Çaydanlıktaki Kireç Lekelerini Tek Bir Ürünle Sökmek Mümkün!

Musluk sularından akan sert sular, kullandığımız çelik ürünler üzerinde zaman içerisinde kireç oluşmasına sebep olabiliyor. Oluşan kireç tabakası ise hem suyun geç ısınmasına hem de daha fazla enerji tüketilmesine neden oluyor. Bu nedenle özellikle çaydanlıktaki kirecin düzenli olarak temizlenmesi tavsiye ediliyor.

Çaydanlıktaki kirecin sökülmesi için ise genellikle sirke veya karbonat tercih ediliyor.

Sirke veya karbonat kullanmadan, tek bir ürünle de kireçlerden kurtulmak mümkün!

Peki çaydanlıktaki kireç nasıl giderilir?