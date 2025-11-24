Duyanlar Şaşırıyor: Denizlili Bir Baba 12 Çocuğuna Mitolojiden ve Tarihten İsimler Verdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Halil ve Eşe Nazlı Çetin çiftinin 12 çocuğu, Orta Asya Türk kültürü ve destanlarından esinlenilerek seçilen isimleri taşıyor. 63 yaşındaki Halil Çetin, gençlik yıllarından bu yana Türk tarihine ilgi duyduğunu belirtiyor. Bu nedenle de dünyaya gelen tüm çocuklarına Türk tarihinden isimler vermeyi tercih ettiğini söylüyor. Kısa sürede gündem olan 12 kardeşin isimleri ise herkesin ilgisini çekti.