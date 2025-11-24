onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Duyanlar Şaşırıyor: Denizlili Bir Baba 12 Çocuğuna Mitolojiden ve Tarihten İsimler Verdi

Duyanlar Şaşırıyor: Denizlili Bir Baba 12 Çocuğuna Mitolojiden ve Tarihten İsimler Verdi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 18:01

Denizli'de yaşayan bir baba, 12 çocuğuna Türk tarihinden ve destanlarından esinlenerek isimler verdi. Oğuzhan, Alper, Aybars gibi popüler isimlerin yanısıra daha önce pek de duyulmamış isimler de bulunuyor. Gençlik yıllarından itibaren Türk tarihine ilgi duyan babanın çocukları ise sahip oldukları isimlerden son derece memnun. 

İşte, sosyal medyanın da ilgisini çeken 12 farklı Türk ismi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk destanlarından, mitolojiden ve tarihi karakterlerden ilham aldı.

Türk destanlarından, mitolojiden ve tarihi karakterlerden ilham aldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Halil ve Eşe Nazlı Çetin çiftinin 12 çocuğu, Orta Asya Türk kültürü ve destanlarından esinlenilerek seçilen isimleri taşıyor.  63 yaşındaki Halil Çetin, gençlik yıllarından bu yana Türk tarihine ilgi duyduğunu belirtiyor. Bu nedenle de dünyaya gelen tüm çocuklarına Türk tarihinden isimler vermeyi tercih ettiğini söylüyor. Kısa sürede gündem olan 12 kardeşin isimleri ise herkesin ilgisini çekti.

İşte Türk tarihini isimlerinde taşıyan çocuklarım isimleri!

İşte Türk tarihini isimlerinde taşıyan çocuklarım isimleri!

Oğuzhan, İlbilge, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar

19 yaşındaki Subutay Noyan Çetin, eski bir Türk ismi taşıdığı için kendisini farklı hissettiğini söylüyor ve 'İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor. İsmimle gerçekten gurur duyuyorum. Babam iyi ki bu ismi koymuş. Diğer isimlere göre adım bende ağırlık hissettiriyor.' diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın