National Geographic 2025'in En İyi Fotoğraflarını Seçti: Kadraja Yansıyan 25 Unutulmaz An

Angola’nın sisli yüksek bölgelerinde yer alan ve Güney Afrika’nın en az araştırılmış ekosistemlerinden biri olan bu alana giriş, Luchazi halkının lideri Kral Mwene Chivueka VI’nın izniyle mümkün oluyor.

Bölge halkı, nesillerdir burada yaşayan ve kendileri için kutsal kabul edilen gizemli bir fil sürüsünü koruyor. Dışarıdan gelen bilim insanları ise bu filleri ancak son yıllarda, kralın onayıyla inceleyebiliyor. Bu an, fotoğrafçı Jasper Doest tarafından görüntülendi.