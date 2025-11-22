National Geographic 2025'in En İyi Fotoğraflarını Seçti: Kadraja Yansıyan 25 Unutulmaz An
National Geographic, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından çekilen en etkileyici kareleri bir araya getirdi. Vahşi yaşam, iklim değişikliği ve nadir görülen doğal anlar bu seçkide öne çıktı. Yüz binlerce fotoğraf arasından seçilen görüntüler, farklı coğrafyalardan çarpıcı anları gözler önüne serdi. İşte 2025’in hafızalara kazınan kareleri...
Kaynak: National Geographic
Pop-up Bir Megakent İnşa Etmek - Prayagraj, Uttar Pradesh, Hindistan
Kralın Emirleri - Luena, Angola
Bir Arının Mışıl Mışıl Uykusu - Davis, Kaliforniya
Nehrin Yeniden Doğuşu - Bağdat, Irak
Büyük Yeşil Hayaller - Senegal’in Kurak Ovaları
Yaslanacak Bir Omuz - Maceió, Brezilya
Hareket Halindeki Altı Milyon - Güney Sudan
Gizemli Avcı - Rio Doce Eyalet Parkı, Brezilya
Bir Kızın Yası - Tocoa, Colón, Honduras
Buz Üzerinde Akşam Yemeği - Kuzey Buz Denizi, Svalbard'ın Kuzeyi, Norveç
Ailenin Kollarında - Poltava Oblast, Ukrayna
Tavuk mu Yumurta mı? - Berkeley, Kaliforniya
Dimdik Ayakta - Quebrada de Humahuaca, Arjantin
Beklenmedik Kahraman - Wisconsin
Bir Günlük Dram - Botsvana ve Kanada
Bir Dev Adım Daha - Houston, Teksas
Harika Bir Görüş - Maine Körfezi, ABD
Sel Bölgesinde Yaşam - Anamã, Brezilya
Uçurumun Eşiğindeki Gelenekler - Kiruna, İsveç
Yıldız Gücü - Greifswald, Almanya
Cenneti Korumak - Tinakula, Solomon Adaları
Sınırdaki Kapılar - Sonora, Meksika
Bir Salkım Daha İyi - Tamil Nadu, Hindistan
