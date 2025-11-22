onedio
National Geographic 2025'in En İyi Fotoğraflarını Seçti: Kadraja Yansıyan 25 Unutulmaz An

Gökçe Cici
22.11.2025 - 16:14

National Geographic, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından çekilen en etkileyici kareleri bir araya getirdi.  Vahşi yaşam, iklim değişikliği ve nadir görülen doğal anlar bu seçkide öne çıktı. Yüz binlerce fotoğraf arasından seçilen görüntüler, farklı coğrafyalardan çarpıcı anları gözler önüne serdi. İşte 2025’in hafızalara kazınan kareleri...

Kaynak: National Geographic

Pop-up Bir Megakent İnşa Etmek - Prayagraj, Uttar Pradesh, Hindistan

Pop-up Bir Megakent İnşa Etmek - Prayagraj, Uttar Pradesh, Hindistan

Hindistan’ın Prayagraj kentinde, her 144 yılda bir düzenlenen Mahakumbh Mela festivali, Ganj, Yamuna ve efsanevi Saraswati nehirlerinin birleştiği kutsal noktada gerçekleşti. 2025’te düzenlenen etkinliğe geçici olarak inşa edilen bir şehirde 400 milyondan fazla Hindu hacı katıldı. Fotoğrafçı George Steinmetz, bu devasa kalabalığın arasına karışarak, hareket halindeki bir kütlenin içinde bir molekül gibi hissettiren o anları havadan kayıt altına aldı.

Kralın Emirleri - Luena, Angola

Kralın Emirleri - Luena, Angola

Angola’nın sisli yüksek bölgelerinde yer alan ve Güney Afrika’nın en az araştırılmış ekosistemlerinden biri olan bu alana giriş, Luchazi halkının lideri Kral Mwene Chivueka VI’nın izniyle mümkün oluyor. 

Bölge halkı, nesillerdir burada yaşayan ve kendileri için kutsal kabul edilen gizemli bir fil sürüsünü koruyor. Dışarıdan gelen bilim insanları ise bu filleri ancak son yıllarda, kralın onayıyla inceleyebiliyor. Bu an, fotoğrafçı Jasper Doest tarafından görüntülendi.

Bir Arının Mışıl Mışıl Uykusu - Davis, Kaliforniya

Bir Arının Mışıl Mışıl Uykusu - Davis, Kaliforniya

Kaliforniya'nın Davis kentinde, gün boyunca bitkileri tozlaştırarak çalışan bir 'sunflower chimney bee' akşam saatlerinde kadifemsi sarı tonlar üzerindeki bir ayçiçeğinde dinlenirken görüntülendi. Bu arı türü, genellikle ayçiçeklerinin dip kısımlarında yuva yapıyor ve ticari çiftçiler ürün rotasyonu yaptıkça onların peşinden hareket ediyor. Kare, fotoğrafçı Karine Aigner tarafından kayda alındı.

Nehrin Yeniden Doğuşu - Bağdat, Irak

Nehrin Yeniden Doğuşu - Bağdat, Irak

Dicle Nehri kıyısında, Mandean inancına mensup kadınlar törensel mersin çelenkleriyle vaftiz ritüelini gerçekleştiriyor. Dünyanın en eski gnostik dinlerinden biri olan Mandeanizm’de Hz. Yahya en büyük peygamber olarak kabul ediliyor. Ancak 2003’teki Irak işgalinden sonra topluluk, aşırı grupların baskısı ve zorunlu göç nedeniyle büyük kayıplar yaşadı ve yüzyıllardır sürdürülen bu kutsal ritüel ciddi şekilde tehlikeye girdi. Fotoğrafçı: Moises Saman

Büyük Yeşil Hayaller - Senegal’in Kurak Ovaları

Büyük Yeşil Hayaller - Senegal’in Kurak Ovaları

Batı Senegal’in kurak topraklarında, Afrika’nın 'Büyük Yeşil Duvar' projesi adım adım ilerliyor. 2007’de Afrika Birliği tarafından başlatılan bu girişim, çölleşmeyle mücadele etmek için 20’den fazla ülke boyunca yaklaşık 8.047 kilometrelik bir bitki kuşağı oluşturmayı hedefliyor. Fotoğrafçı: Miora Rajaonary

Yaslanacak Bir Omuz - Maceió, Brezilya

Yaslanacak Bir Omuz - Maceió, Brezilya

Brezilya’nın kıyı kenti Maceió’da, onlarca yıl süren kaya tuzu madenciliği nedeniyle mahalleler yavaş yavaş çökmeye başladı. Bu yıkım, Damião Carlos da Silva gibi on binlerce insanın evini kaybederek yakındaki geçici konutlara taşınmasına neden oldu. Yaşadığı tüm kayıplara rağmen, evcil civciviyle paylaştığı bu küçük ve sakin an, onun için hayata tutunmanın bir simgesine dönüştü. Fotoğrafçı: Maíra Erlich

Hareket Halindeki Altı Milyon - Güney Sudan

Hareket Halindeki Altı Milyon - Güney Sudan

Güney Sudan’da gerçekleştirilen uzun süredir beklenen hava yaban hayatı araştırması, olağanüstü bir gerçeği ortaya çıkardı. Ülkenin doğu ovalarında yaklaşık altı milyon antilobun hareket halinde olduğu belgelendi ve Afrika’daki hayvan göçlerine dair bilinen sayılar yeniden değerlendirildi. 

Drone kullanarak bu devasa göçü kayda alan fotoğrafçı Marcus Westberg, dünyanın en büyük kara göçü olarak tanımlanan bu anı, yıllardır iç çatışmalarla anılan bölge için bir 'umut sembolü' olarak nitelendirdi. Fotoğrafçı: Marcus Westberg

Gizemli Avcı - Rio Doce Eyalet Parkı, Brezilya

Gizemli Avcı - Rio Doce Eyalet Parkı, Brezilya

Brezilya’nın Atlantik Ormanları içinde nadir görülen dev bir armadillonun yuvasını izleyen fotoğrafçı Fernando Faciole, beklenmedik bir anda çok daha tehdit altındaki başka bir canlıyla, bir jaguarla karşılaştı. Yoğun ormansızlaşma bölgedeki jaguar popülasyonunu neredeyse yok olma noktasına getirdi ve bugün, bu koruma alanında sadece bir düzineden az bireyin kaldığı tahmin ediliyor. Bu nadir an, fotoğrafçı Fernando Faciole tarafından görüntülendi.

Bir Kızın Yası - Tocoa, Colón, Honduras

Bir Kızın Yası - Tocoa, Colón, Honduras

Dokuz yaşındaki Julia López, babası Juan López’in mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Juan López, ulusal parkın üzerine kurulan yerel bir maden projesine karşı açıkça mücadele eden isimlerden biriydi ve 2024 yılının Eylül ayında hayatını kaybetti. Honduras, çevre savunucuları için en tehlikeli ülkeler arasında gösteriliyor ve Global Witness verilerine göre geçen yıl ülkede 18 çevre aktivisti yaşamını yitirdi. Bu an, fotoğrafçı Brent Stirton tarafından kayda alındı.

Buz Üzerinde Akşam Yemeği - Kuzey Buz Denizi, Svalbard'ın Kuzeyi, Norveç

Buz Üzerinde Akşam Yemeği - Kuzey Buz Denizi, Svalbard'ın Kuzeyi, Norveç

Kutup buzlarının arasında sürüklenen ölü bir ispermeçet balinası, bir dişi kutup ayısının beslenmeye çalıştığı sırada dronla görüntülendi. Normalde ılıman sularda yaşayan bu balina türünün bu kadar kuzeye ulaşması, ısınan Arktik sularla ilişkilendiriliyor. Bu sıra dışı an, keşif gezisi sırasında fotoğrafçı Roie Galitz tarafından kayda alındı.

Ailenin Kollarında - Poltava Oblast, Ukrayna

Ailenin Kollarında - Poltava Oblast, Ukrayna

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ailesi memleketini terk etmek zorunda kalan küçük Tymofii Tsvetkov, Ukrayna’nın orta kesiminde akrabalarının yaşadığı bir köyde teyzesiyle birlikte görüntülendi. Bu kare, fotoğrafçı Anastasia Taylor-Lind tarafından kayda alındı.

Tavuk mu Yumurta mı? - Berkeley, Kaliforniya

Tavuk mu Yumurta mı? - Berkeley, Kaliforniya

Fotoğrafçı Anand Varma, bir kuş formu belirginleşirken yumurta sarısının hala görülebildiği anı belgelemek için yıllarca deneyler yaptı. Yapay kabuklar içinde gelişen embriyoları gözlemleyerek dönüşümü 12. günde yakalamayı başardı. Daha sonra civciv olarak büyüyen bazılarını ise çevresindeki insanlara bağışladı.

Dimdik Ayakta - Quebrada de Humahuaca, Arjantin

Dimdik Ayakta - Quebrada de Humahuaca, Arjantin

Diego Paredes, atı Lobuno’nun üzerinde yükselerek Arjantin’in kuzeyindeki bu vadiden geçen ve geçmişte yoğun ticaretin yapıldığı eski bir güzergahı izliyor. Kardeşi Hugo ile birlikte, kurdukları 'Renaciendo Costumbres' adlı girişim aracılığıyla eğitici at turları düzenleyerek bölgeye yeni bir yaşam kazandırıyorlar. Bu kare, fotoğrafçı Natalia Favre tarafından çekildi.

Beklenmedik Kahraman - Wisconsin

Beklenmedik Kahraman - Wisconsin

Bu iki günlük yavru domuz, insan hayatını kurtarmaya yönelik bir araştırmanın parçası olarak dünyaya getirildi. Bilim insanları, insanlara böbrek nakli yapılabilmesi amacıyla genleri değiştirilmiş hayvanlar üzerinde çalışıyor. Bu tür çalışmalar, böbrek bekleyen ve listelerde uzun süre kalan on binlerce insan için yeni bir umut anlamına geliyor. Bu kare, fotoğrafçı Craig Cutler tarafından çekildi.

Bir Günlük Dram - Botsvana ve Kanada

Bir Günlük Dram - Botsvana ve Kanada

Fotoğrafçı Stephen Wilkes, Botsvana’daki Okavango Deltası’nda yaşanan aşırı kuraklık sırasında, hayvanların küçücük bir su birikintisine doğru akın ettiği anları gün boyunca takip etti. Kendine özgü 'Günden Geceye' tekniğini kullanan Wilkes, 18 ila 36 saat içinde tek bir noktadan çektiği binlerce kare arasından en çarpıcı anları birleştirerek tek bir görüntü oluşturdu. Şiddetli susuzluk ve stres altında olan hayvanların mücadelesi bu kareye yansıdı. Bu çalışma, fotoğrafçı Stephen Wilkes tarafından kayda alındı.

Malaspina Boğazı’nda gökyüzüne doğru uzanan deniz aslanları, bir zamanlar azalan popülasyonun federal koruma çalışmaları sayesinde yeniden canlandığını gösteriyor. Fotoğrafçı Stephen Wilkes, gelgitin yaklaşık 4 metreye kadar yükseldiği bir gün boyunca, deniz aslanlarının günlük yaşam ritmini izleyerek onlarca kareyi tek bir görüntüde bir araya getirdi.

Bir Dev Adım Daha - Houston, Teksas

Bir Dev Adım Daha - Houston, Teksas

NASA’nın tarihi Artemis II görevi kapsamında pilot Victor Glover ve üç astronot, daha önce hiçbir insanın gitmediği kadar uzak bir noktaya, Dünya’dan yaklaşık 48 bin kilometre daha öteye ulaşmaya hazırlanıyor. Eşi benzeri görülmemiş 10 günlük yolculuk öncesi gerçekleştirilen eğitim sürecinde Glover’ı görüntüleyen fotoğrafçı Micaiah Carter, bu tarihi anın hazırlıklarına tanıklık etti.

Harika Bir Görüş - Maine Körfezi, ABD

Harika Bir Görüş - Maine Körfezi, ABD

Deniz yaşamını onlarca yıldır belgeleyen fotoğrafçı Brian Skerry, bu kez Maine açıklarında hayatında ilk kez bir büyük beyaz köpek balığını dört feet, yani yaklaşık 1,2 metre mesafeden görüntüledi. Cape Cod’dan Nova Scotia’ya kadar bu tür karşılaşmaların artması, 1972 tarihli Deniz Memelilerini Koruma Yasası sayesinde artan fok nüfusuyla ilişkilendiriliyor. Bu kare, fotoğrafçı Brian Skerry tarafından çekildi.

Sel Bölgesinde Yaşam - Anamã, Brezilya

Sel Bölgesinde Yaşam - Anamã, Brezilya

Amazon Nehri taşkın yatağında yer alan Anamã kasabasında, iki yıl süren olağanüstü kuraklığın ardından yağışlı dönemin geri dönmesiyle sular yükseldi. Bölge sakinleri, artan taşkınlara uyum sağlamak için evlerini daha yüksek kazıklar üzerine inşa etmeye başladı. Bu kare, fotoğrafçı Lalo de Almeida tarafından çekildi.

Uçurumun Eşiğindeki Gelenekler - Kiruna, İsveç

Uçurumun Eşiğindeki Gelenekler - Kiruna, İsveç

Avrupa’nın tek yerli halkı olarak kabul edilen Sami topluluğu için ren geyiği çobanlığı, nesiller boyunca sürdürülen kutsal bir gelenek. Ancak kuzey İsveç’te hızla artan lityum ve nikel çıkarma projeleri, göç yollarını yok ederek bu yaşam biçimini tehdit ediyor. İklim değişikliği nedeniyle değişen kış koşulları ve azalan liken kaynakları da riski büyütüyor. Bu an, fotoğrafçı Justin Jin tarafından görüntülendi.

Yıldız Gücü - Greifswald, Almanya

Yıldız Gücü - Greifswald, Almanya

Küresel enerji krizine çözüm bulmak için çalışan bilim insanları, 'stellarator' adı verilen nükleer füzyon cihazları geliştiriyor. Almanya’daki bir laboratuvarda üretilen daha büyük bir model, 54 milyon derece Fahrenheit sıcaklığa ulaşarak 43 saniye boyunca Güneş’in merkezinden bile daha sıcak bir reaksiyon oluşturdu. Bu tarihi an, fotoğrafçı Paolo Verzone tarafından görüntülendi.

Cenneti Korumak - Tinakula, Solomon Adaları

Cenneti Korumak - Tinakula, Solomon Adaları

Dünyanın en zengin mercan resiflerinden bazılarına ev sahipliği yapan Solomon Adaları, bu yıl deniz alanlarının yaklaşık 239 milyon dönümünü koruma altına alacağını açıkladı. Altı ülkeyi kapsayan ve dünyanın mercan türlerinin yüzde 76’sını barındıran Mercan Üçgeni’nin bir parçası olan bu bölge, küresel deniz yaşamı için hayati önem taşıyor. Bu kare, fotoğrafçı Manu San Félix tarafından çekildi.

Sınırdaki Kapılar - Sonora, Meksika

Sınırdaki Kapılar - Sonora, Meksika

ABD-Meksika sınırı boyunca inşa edilen dev duvarlar, yerli türlerin doğal göç yollarını kesiyor. ABD hükümeti, daha küçük canlıların geçişine izin vermek için boyutu yaklaşık bir A4 kağıdı kadar olan 'hayvan kapıları' yerleştirdi. Ancak bu açıklıklar, pekari gibi küçük türler için çözüm sunarken ayı ve geyik gibi büyük memeliler için yetersiz kalıyor. Bu kare, fotoğrafçı Jaime Rojo tarafından çekildi.

Bir Salkım Daha İyi - Tamil Nadu, Hindistan

Bir Salkım Daha İyi - Tamil Nadu, Hindistan

Gün batımında, Shyamala Gunasekaran organik muz tarlasının içinde huzur buluyor. Hindistan’daki birçok ticari çiftlikte kimyasal gübre ve pestisitler kullanılırken, Gunasekaran sürdürülebilir tarım yöntemlerini benimseyerek 'Save Soil' hareketinin bir parçası oldu. Bu kare, fotoğrafçı John Stanmeyer tarafından görüntülendi.

