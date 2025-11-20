onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Uzun Apartmanı: Bir Ucundan Diğerine Yürümek Tam 1 Saat Sürüyor

Dünyanın En Uzun Apartmanı: Bir Ucundan Diğerine Yürümek Tam 1 Saat Sürüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 12:25

Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan devasa konut kompleksi, uzunluğuyla mimari dünyasının en ilginç örneklerinden biri olarak görülüyor. Halk arasında 'Arı Kovanı Evi' ya da 'Çin Seddi' adıyla bilinen bu yapı, toplam uzunluğu kilometreleri bulan gövdesiyle adeta şehir içinde şehir görünümü taşıyor. On binlerce pencere, yüzlerce giriş ve binlerce dairenin bulunduğu kompleks yıllardır hem mimarların hem de turistlerin dikkatini çekiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lutsk’un "Arı Kovanı Evi", 1970’lerde inşa edilen dev bir konut sistemi olarak dünyanın en uzun konut binası ünvanını taşıyor.

Lutsk’un "Arı Kovanı Evi", 1970’lerde inşa edilen dev bir konut sistemi olarak dünyanın en uzun konut binası ünvanını taşıyor.

1969’da temeli atılan proje, Sovyetler Birliği’nin hızlı kentleşme dönemine eşlik eden en büyük konut hamlelerinden birini temsil ediyor. İnşaatı 1980’e kadar süren yapı, 120 derece ile kırılan blokları ve zikzaklı formuyla üstten bakıldığında arı peteklerine benzeyen bir görünüm oluşturuyor.

Yapı yalnızca ana eksen boyunca 1,75 kilometre uzunluğa sahip olsa da, tüm dönüşleri, çapraz bağlantıları ve ek blokları hesaba kattığımızda ölçü 3 kilometreye yaklaşan bir değere ulaşıyor. Yani bir uçtan diğer uca yürümek, durmaksızın yaklaşık 1 saat sürüyor. Yerel halkın 'Çin Seddi' benzetmesi de tam olarak buradan geliyor.

Yapının iç yapısı küçük bir ilçeyi aratmayacak kadar büyük, yaklaşık 10 bin kişi aynı yapı kompleksinde yaşıyor.

Yapının iç yapısı küçük bir ilçeyi aratmayacak kadar büyük, yaklaşık 10 bin kişi aynı yapı kompleksinde yaşıyor.

Kompleks, 120-156 arası resmi giriş, 3.000’den fazla daire ve yaklaşık 10 bin civarında sakiniyle tam anlamıyla kovan gibi. İç avlular, çocuk oyun alanları, küçük marketler ve yeşil alanlarla çevrili yapı, günlük yaşamı kendi sınırları içinde sürdürebilecek bir düzen sağlıyor.

İlk sakinler, taşındıkları dönemde blokların labirent gibi koridorlarından dolayı adres bulmakta zorlandıklarını anlatıyor. Çünkü yapının çeşitli noktalarda kırılan formu, her bölümün kendine ait bir adres sistemi gerektirmiş. Bugün hala üstten bakıldığında arı peteklerini andıran düzen, mimarların en çok dikkatini çeken özelliklerden biri.

Dünyanın en uzun konut yapısı olmasına rağmen pek çok sakin bu ünvandan habersiz.

Dünyanın en uzun konut yapısı olmasına rağmen pek çok sakin bu ünvandan habersiz.

Yapı, dünya genelinde yalnızca birkaç konut kompleksiyle karşılaştırılabiliyor. Japonya’da 2 kilometre civarında bloklar olsa da hiçbiri tek bir bina içinde bu kadar çok dönüş, blok ve nüfus barındırmıyor. Lutsk’taki kompleks, 'dünyanın en uzun evi' kategorisinde açık ara lider kabul ediliyor. 

Üstelik uzunluk açısından mimari yapılarda Çin Seddi’nden sonra en dikkat çeken yapılardan biri olarak gösteriliyor.

Dilerseniz içeriğimizi yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın