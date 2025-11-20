Dünyanın En Uzun Apartmanı: Bir Ucundan Diğerine Yürümek Tam 1 Saat Sürüyor

1969’da temeli atılan proje, Sovyetler Birliği’nin hızlı kentleşme dönemine eşlik eden en büyük konut hamlelerinden birini temsil ediyor. İnşaatı 1980’e kadar süren yapı, 120 derece ile kırılan blokları ve zikzaklı formuyla üstten bakıldığında arı peteklerine benzeyen bir görünüm oluşturuyor.

Yapı yalnızca ana eksen boyunca 1,75 kilometre uzunluğa sahip olsa da, tüm dönüşleri, çapraz bağlantıları ve ek blokları hesaba kattığımızda ölçü 3 kilometreye yaklaşan bir değere ulaşıyor. Yani bir uçtan diğer uca yürümek, durmaksızın yaklaşık 1 saat sürüyor. Yerel halkın 'Çin Seddi' benzetmesi de tam olarak buradan geliyor.