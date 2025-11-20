Dünyanın En Uzun Apartmanı: Bir Ucundan Diğerine Yürümek Tam 1 Saat Sürüyor
Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan devasa konut kompleksi, uzunluğuyla mimari dünyasının en ilginç örneklerinden biri olarak görülüyor. Halk arasında 'Arı Kovanı Evi' ya da 'Çin Seddi' adıyla bilinen bu yapı, toplam uzunluğu kilometreleri bulan gövdesiyle adeta şehir içinde şehir görünümü taşıyor. On binlerce pencere, yüzlerce giriş ve binlerce dairenin bulunduğu kompleks yıllardır hem mimarların hem de turistlerin dikkatini çekiyor.
Lutsk’un "Arı Kovanı Evi", 1970’lerde inşa edilen dev bir konut sistemi olarak dünyanın en uzun konut binası ünvanını taşıyor.
Yapının iç yapısı küçük bir ilçeyi aratmayacak kadar büyük, yaklaşık 10 bin kişi aynı yapı kompleksinde yaşıyor.
Dünyanın en uzun konut yapısı olmasına rağmen pek çok sakin bu ünvandan habersiz.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
