En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Açıklandı: 2025 Kasım Güncel Liste!

Türkiye’de otomatik şanzımana olan ilgi son yıllarda zirveye ulaşmış durumda. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında otomatik vitesli araçların talep görmesi, üreticilerin manuel seçenekleri azaltmasına neden oldu. Özellikle de büyük şehirlerde, yoğun trafikte sunduğu konfor kullanıcıları otomatik modellere yönlendiriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre 2025 yılı boyunca satılan sıfır otomobillerin neredeyse tamamına yakını otomatik şanzımanla tercih edildi.