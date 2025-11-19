onedio
article/comments
article/share
En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Açıklandı: 2025 Kasım Güncel Liste!

Gökçe Cici
19.11.2025 - 11:00

Otomobil pazarında otomatik vitesli modeller artık standart hale geldi. Hem şehir içinde sundukları konfor hem de ikinci el piyasasında hızla el değiştirmeleri bu tercihleri artırıyor. Son açıklanan istatistiklerde sıfır araç satışlarının büyük çoğunluğunu otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 

İşte 2025 yılının Kasım ayı güncel listesine göre en ucuz otomatik vitesli arabalar!

Kaynak

Otomatik vitesli araçlar artık pazarın ana modeli haline geldi.

Türkiye’de otomatik şanzımana olan ilgi son yıllarda zirveye ulaşmış durumda. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında otomatik vitesli araçların talep görmesi, üreticilerin manuel seçenekleri azaltmasına neden oldu. Özellikle de büyük şehirlerde, yoğun trafikte sunduğu konfor kullanıcıları otomatik modellere yönlendiriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre 2025 yılı boyunca satılan sıfır otomobillerin neredeyse tamamına yakını otomatik şanzımanla tercih edildi.

Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller 👇🏻

  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump - 1.203.000 TL

  • KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT - 1.260.000 TL

  • Citroen e-C3 - 1.375.000 TL

  • Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp - 1.536.000 TL

  • Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT - 1.585.000 TL

  • Dacia Sandero Stepway TCe 90 Auto - 1.600.000 TL

  • BYD Dolphin 150 kW - 1.610.000 TL

  • Opel Corsa 1.2 100 HP AT8 - 1.648.000 TL

  • Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG - 1.649.200 TL

  • Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR - 1.689.900 TL

  • Honda Jazz Elegance - 1.730.000 TL

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.750.000 TL

  • Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik - 1.780.000 TL

  • Ford Puma Titanium SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik - 1.784.800 TL

  • Togg T10X V1 - 1.862.000 TL

  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 1.874.300 TL

  • Peugeot E-208 - 1.922.000 TL

  • Chery Tiggo 7 Pro Max - 1.999.000 TL

  • Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG - 2.130.000 TL

  • Jaecoo Revive - 2.170.000 TL

  • Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale - 2.273.468 TL

  • MG Yeni HS - 2.380.000 TL

  • Cupra Formentor - 2.571.000 TL

  • Audi A3 Sportback TFSI Advanced S tronic - 3.063.320 TL

  • Mercedes A200 AMG - 3.170.000 TL

  • BMW 120 - 3.413.900 TL

