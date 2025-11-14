Her 100 Araçtan 28’i Tek Bir Markadan: Türkiye Otomotiv Pazarında Lider Belli Oldu!

Ocak-Ekim 2025 döneminde 59 bin 564 adet satış gerçekleştiren marka, toplam pazarın %28,30’luk devasa bir payını tek başına almayı başardı. Bu, her 100 hafif ticari araç satışının 28'inin Ford markasına ait olduğu anlamına geliyor. Ford, geçen yıla göre satışlarını %9,52 oranında artırarak gücünü pekiştirdi.

Pazarın ikinci sırasında yer alan Fiat ise, otomobildeki güçlü konumuna rağmen ticari araçta ivme kaybetti. 34 bin 166 adet satışa ulaşan Fiat'ın performansı, geçen yıla göre %17,99'luk bir düşüş gösterdi. Otomobil pazarının bir diğer güçlü oyuncusu Renault da ticari araçlarda düşüş yaşayarak ilk 10'da gerilerde kaldı; marka, satışlarında %27,71'lik ciddi bir kayıp yaşadı.