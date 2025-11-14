onedio
Her 100 Araçtan 28’i Tek Bir Markadan: Türkiye Otomotiv Pazarında Lider Belli Oldu!

Otomobil Fiyatları otomobil
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 15:25

Türkiye hafif ticari araç pazarı, yılın ilk on ayında %7,23 büyüyerek 210 bin 414 adet satışa ulaştı. Yalnızca Ekim ayında ise 25 bin 454 adet hafif ticari araç satıldı. Pazardaki bu canlılık içinde en dikkat çekici gelişme, Ford’un açık ara liderliği oldu. Ford, 59.564 adetlik satışla pazarda her 100 araçtan 28’ini satarak belirgin bir üstünlük elde etti.

Otomobil satışlarında liderliği başka markalara kaptıran Ford, hafif ticari araç pazarında tartışmasız bir hakimiyet kurdu.

Ocak-Ekim 2025 döneminde 59 bin 564 adet satış gerçekleştiren marka, toplam pazarın %28,30’luk devasa bir payını tek başına almayı başardı. Bu, her 100 hafif ticari araç satışının 28'inin Ford markasına ait olduğu anlamına geliyor. Ford, geçen yıla göre satışlarını %9,52 oranında artırarak gücünü pekiştirdi.

Pazarın ikinci sırasında yer alan Fiat ise, otomobildeki güçlü konumuna rağmen ticari araçta ivme kaybetti. 34 bin 166 adet satışa ulaşan Fiat'ın performansı, geçen yıla göre %17,99'luk bir düşüş gösterdi. Otomobil pazarının bir diğer güçlü oyuncusu Renault da ticari araçlarda düşüş yaşayarak ilk 10'da gerilerde kaldı; marka, satışlarında %27,71'lik ciddi bir kayıp yaşadı.

İlk 10 listesinde yer alan bazı markaların büyük bir atılım yapması dikkat çekti.

Özellikle Opel ve Toyota, satışlarını %75’in üzerinde artırarak dikkatleri üzerine topladı. Opel, %76,61'lik artışla 20 bin 616 adet satışa ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti. Onuncu ayın sonunda %78,00'lık rekor bir artış yakalayan Toyota ise 11 bin 620 adet satış gerçekleştirdi.

Ekim ayı özelinde bakıldığında da Ford (7.526 adet) ve Fiat (4.449 adet) ilk iki sıradaki yerlerini korurken, Volkswagen (2.508 adet) üçüncü oldu. Peugeot ve Citroen de Ocak-Ekim döneminde satışlarını sırasıyla %37,18 ve %35,87 oranlarında artırarak ilk 10’daki konumlarını sağlamlaştırdı.

Ekim ayında toplam 25.454 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Markalara göre sıralama ise şöyle:

1.Ford: 7 bin 526 adet

2.Fiat4 bin 449 adet

3.Volkswagen2 bin 508 adet

4.Opel2 bin 437 adet

5.Citroen2 bin 130 adet

6.Peugeot2 bin 66 adet

7.RenaultBin 739 adet

8.ToyotaBin 107 adet

9.Mercedes578 adet

10.KG Mobility: 22 adet

Yılın ilk 10 ayında en çok satan markalar ve geçen yıla göre değişim oranları:

1.Ford: 59.564 adet (%9,52)

2.Fiat: 34.166 adet (%-17,99)

3.Opel: 20.616 adet (%76,61)

4.Peugeot: 20.139 adet (%37,18)

5.Volkswagen: 18.958 adet (%5,97)

6.Citroen: 17.746 adet (%35,87)

7.Toyota: 11.620 adet (%78,00)

8.Renault: 9.082 adet (%-27,71)

9.Mercedes: 7.339 adet (%-3,52)

10.IVECO: 2.985 adet (%14,72)

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın