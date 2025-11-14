Her 100 Araçtan 28’i Tek Bir Markadan: Türkiye Otomotiv Pazarında Lider Belli Oldu!
Türkiye hafif ticari araç pazarı, yılın ilk on ayında %7,23 büyüyerek 210 bin 414 adet satışa ulaştı. Yalnızca Ekim ayında ise 25 bin 454 adet hafif ticari araç satıldı. Pazardaki bu canlılık içinde en dikkat çekici gelişme, Ford’un açık ara liderliği oldu. Ford, 59.564 adetlik satışla pazarda her 100 araçtan 28’ini satarak belirgin bir üstünlük elde etti.
Otomobil satışlarında liderliği başka markalara kaptıran Ford, hafif ticari araç pazarında tartışmasız bir hakimiyet kurdu.
İlk 10 listesinde yer alan bazı markaların büyük bir atılım yapması dikkat çekti.
Ekim ayında toplam 25.454 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Markalara göre sıralama ise şöyle:
Yılın ilk 10 ayında en çok satan markalar ve geçen yıla göre değişim oranları:
