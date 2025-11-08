onedio
Kasım 2025 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2025 - 15:10

Amerikalı otomobil devi Ford, Kasım ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kuruldu ve yıllar içerisinde kalitesi, güçlü motor teknolojisi ve prestiji ile otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Ford, aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli otomotiv şirketi olma ünvanını da taşıyor. Peki, Ford'un popüler modelleri Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Kasım ayı fiyatları ne oldu?

İşte Ford'un Kasım 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford Fiyat Listesi Kasım 2025

Amerika'nın otomobil üretiminde lider markalarından biri olan Ford, yeni fiyat listesini 8 Kasım'da duyurdu. Son dönemlerde otomobil tutkunlarının gözdesi olan Puma GenE, bu ay 1.936.900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. 

Uyarı: Ford'un resmi internet sitesinde belirtilen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıdaki şekildedir. Markanın sitesinden alınan fiyatlar, sınırlı stoklu veya belirli dönemlere özel kampanyalar, ödeme yöntemleri ve ek seçeneklere bağlı olarak değişebilir.

Ford Kuga Fiyat Listesi Kasım 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X - 3.206.700 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line - 3.023.500 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.667.400 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.245.000 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.360.000 TL

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Kasım 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.839.800 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 2.074.400 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.936.900 TL
Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.189.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.752.200 TL

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.000.900 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Kasım 2025

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.346.700 TL

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.004.600 TL 

  • Wildtrak X4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.790.400 TL 

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel 4.061.200 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.089.900 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Kasım 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.334.800 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Kasım 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select - 2.050.600 TL 

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.213.100 TL

Ford Edge Fiyat Listesi Kasım 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL - 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

