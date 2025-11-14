onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Araç Sahipleri Dikkat! Zorunlu Uygulama Yarın Başlıyor, Yapmayanlara 5 Bin TL Ceza Kesilecek!

Araç Sahipleri Dikkat! Zorunlu Uygulama Yarın Başlıyor, Yapmayanlara 5 Bin TL Ceza Kesilecek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 13:39

Kış şartlarının erken etkili olması nedeniyle kış lastiği uygulaması bu yıl öne çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, zorunluluğun yarın başlayacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle uygulama süresi beş aya çıkarıldı. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği, özel araç sahiplerine ise güçlü bir şekilde tavsiye edildi. Kurala uymayan sürücüler yarından itibaren cezayla karşılaşacak. 

İşte açıklanan detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor: Süre 5 aya çıkarıldı.

Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor: Süre 5 aya çıkarıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemeyi hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: '1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.'

Bakan, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını vurgulayarak, 'Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz' dedi.

Kurala uymayanlara 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Kurala uymayanlara 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Uraloğlu, uygulamanın yarın başlayacağını hatırlatarak cezai işlemlere dair şu uyarıda bulundu: 'Valilikler, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını belirlediğimiz tarih aralığının öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.'

Denetimlerin özellikle şehirlerarası yollarda yoğunlaştırılacağı, ticari araçların uygulamaya uymaması durumunda anında ceza kesileceği belirtildi.

Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?

Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?

Bakanlığın açıklamasına göre kamyon, çekici, tanker ve otobüs türündeki araçların dingilleri üzerindeki tüm lastikler kış lastiği olmak zorunda. Minibüs, kamyonet ve otomobillerde ise tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor. Seyir hâlinde değiştirilen lastiklerin yerine takılan lastiklerin de kış lastiği olması şart.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın