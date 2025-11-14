Araç Sahipleri Dikkat! Zorunlu Uygulama Yarın Başlıyor, Yapmayanlara 5 Bin TL Ceza Kesilecek!
Kış şartlarının erken etkili olması nedeniyle kış lastiği uygulaması bu yıl öne çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, zorunluluğun yarın başlayacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle uygulama süresi beş aya çıkarıldı. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği, özel araç sahiplerine ise güçlü bir şekilde tavsiye edildi. Kurala uymayan sürücüler yarından itibaren cezayla karşılaşacak.
İşte açıklanan detaylar...
Kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor: Süre 5 aya çıkarıldı.
Kurala uymayanlara 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.
Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?
