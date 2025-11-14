En Seçkin Üniversitelerde Yapay Zeka Kopya Skandalı! Güney Kore Çalkalanıyor
Güney Kore’de üniversite öğrencilerinin sınav dönemi sona ererken ülkenin en seçkin okullarında dikkat çekici kopya skandalı ortaya çıktı. 'SKY' olarak bilinen Seul Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi ve Yonsei Üniversitesi’nin aynı dönemde yapay zeka destekli kopya olaylarıyla gündeme gelmesi tartışmaları büyüttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yonsei Üniversitesindeki çevrim içi sınavda yüzlerce öğrencinin yapay zeka ile kopya çektiği belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre içinde Kore Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi de benzer vakalarla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın