En Seçkin Üniversitelerde Yapay Zeka Kopya Skandalı! Güney Kore Çalkalanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 13:05

Güney Kore’de üniversite öğrencilerinin sınav dönemi sona ererken ülkenin en seçkin okullarında dikkat çekici kopya skandalı ortaya çıktı. 'SKY' olarak bilinen Seul Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi ve Yonsei Üniversitesi’nin aynı dönemde yapay zeka destekli kopya olaylarıyla gündeme gelmesi tartışmaları büyüttü.

Yonsei Üniversitesindeki çevrim içi sınavda yüzlerce öğrencinin yapay zeka ile kopya çektiği belirlendi.

Yonsei Üniversitesinde 15 Ekim’de yapılan 'Doğal Dil İşleme ve ChatGPT' dersinin ara sınavı, skandalın başlangıç noktası oldu. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı sınav çevrimiçi gerçekleştirildi ve tüm öğrencilerden yüzlerini, ellerini ve ekranlarını kaydetmeleri istendi. 

Buna rağmen birçok öğrencinin kamera açılarını değiştirerek kör noktalar oluşturduğu, bazı öğrencilerin ekranlarında birden fazla pencere açarak ChatGPT veya başka kaynaklara eriştiği fark edildi.

Kayıtların incelenmesi sonrası çok sayıda şüpheli durum tespit edildi ve en az 40 öğrenci kopya çektiğini kabul etti. Hepsine sıfır verileceği açıklandı. Ancak kampüs uygulaması Everytime’da yapılan anonim ankette 353 öğrencinin 190’ı sınavda yapay zeka kullandığını itiraf etti.

Kısa süre içinde Kore Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi de benzer vakalarla gündeme geldi.

Kore Üniversitesinin 'Yaşlanan Toplumlar' dersinin çevrim içi sınavında öğrencilerin ekran görüntülerini grup sohbetlerinde paylaşarak toplu cevapladıkları tespit edildi. Bazı öğrenciler ise doğrudan yapay zeka araçları kullandığını kabul etti. Bu öğrencilerin tümüne sıfır puan verileceği duyuruldu.

Seul Ulusal Üniversitesi’nde ise istatistik sınavında yapay zeka destekli kopya girişimlerinin fark edildiği bildirildi. Detaylar paylaşılmadı ancak sınavın yeniden yapılmasına karar verildi. 

Ülkenin en zor üniversiteleri olarak bilinen bu kurumlarda art arda ortaya çıkan vakalar, ülkede skandal etkisi yarattı.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
