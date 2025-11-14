En Seçkin Üniversitelerde Yapay Zeka Kopya Skandalı! Güney Kore Çalkalanıyor

Yonsei Üniversitesinde 15 Ekim’de yapılan 'Doğal Dil İşleme ve ChatGPT' dersinin ara sınavı, skandalın başlangıç noktası oldu. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı sınav çevrimiçi gerçekleştirildi ve tüm öğrencilerden yüzlerini, ellerini ve ekranlarını kaydetmeleri istendi.

Buna rağmen birçok öğrencinin kamera açılarını değiştirerek kör noktalar oluşturduğu, bazı öğrencilerin ekranlarında birden fazla pencere açarak ChatGPT veya başka kaynaklara eriştiği fark edildi.

Kayıtların incelenmesi sonrası çok sayıda şüpheli durum tespit edildi ve en az 40 öğrenci kopya çektiğini kabul etti. Hepsine sıfır verileceği açıklandı. Ancak kampüs uygulaması Everytime’da yapılan anonim ankette 353 öğrencinin 190’ı sınavda yapay zeka kullandığını itiraf etti.