Tek Kuruş Harcamadan Kombideki Isıyı Arttıran Basit Yöntem: 5 Dakikanızı Alıyor!

Radyatör temizliği çoğu zaman estetik bir detay olarak görülüyor ancak uzmanlara göre mesele bundan çok daha büyük. Radyatörlerin arkasında ve iç kanatlarında zamanla biriken toz tabakası, sıcak havanın dışarıya eşit şekilde yayılmasını engelliyor. Bu da kombinin istenen sıcaklığa ulaşmak için daha fazla çalışmasına neden oluyor.

Enerji maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde, yalnızca tozun temizlenmesi bile ısı verimini belirgin şekilde artırabiliyor. Yöntemin bu kadar yayılmasının nedeni ise hem basit hem de tamamen ücretsiz olması.