Tek Kuruş Harcamadan Kombideki Isıyı Arttıran Basit Yöntem: 5 Dakikanızı Alıyor!

Gökçe Cici
14.11.2025 - 09:02

Kış kendini iyice hissettirmeye başlarken birçok evde kombiler yavaş yavaş devreye giriyor. Ancak bazı kişiler kombiyi yüksek ayara alsa bile evin bir türlü ısınmadığından şikayet ediyor. Bu durumun nedeni sanıldığı gibi kombi arızası olmayabiliyor. İspanya’da viral olan basit yöntem, hiçbir maliyet gerektirmeden ısı verimini artırabileceğini söylüyor.

Radyatörlerde biriken toz, ısı yayılımını zannedilenden çok daha fazla azaltıyor.

Radyatör temizliği çoğu zaman estetik bir detay olarak görülüyor ancak uzmanlara göre mesele bundan çok daha büyük. Radyatörlerin arkasında ve iç kanatlarında zamanla biriken toz tabakası, sıcak havanın dışarıya eşit şekilde yayılmasını engelliyor. Bu da kombinin istenen sıcaklığa ulaşmak için daha fazla çalışmasına neden oluyor.

Enerji maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde, yalnızca tozun temizlenmesi bile ısı verimini belirgin şekilde artırabiliyor. Yöntemin bu kadar yayılmasının nedeni ise hem basit hem de tamamen ücretsiz olması.

İspanya’da viral olan temizlik yöntemi: Sadece bir bez ve ince bir sopayla uygulanıyor.

İşlem başlamadan önce radyatörün tamamen soğuduğundan emin olunması gerekiyor. Ardından evde bulunan temiz bir bez ve süpürge sapı ya da oklava gibi ince, uzun bir sopa hazırlanıyor. 

Bez sopanın ucuna sıkıca sarılıyor ve bu aparat radyatörün iç boşluklarına dikkatlice sokularak toz birikimleri temizleniyor.

Bu temizlik, sıcak havanın daha sağlıklı dolaşmasını sağlıyor ve odanın daha kısa sürede, daha eşit şekilde ısınmasına yardımcı oluyor. İç temizliğin ardından kalan toz kalıntıları elektrikli süpürge ile çekilerek işlem tamamlanıyor. Uzmanlar, uygulamanın düzenli aralıklarla yapılmasının verimliliği daha da artıracağını belirtiyor.

Radyatör havasının alınması da ısı verimliliğI için kritik görülüyor.

Yalnızca tozun temizlenmesi yeterli olmayabiliyor. Radyatörlerin içinde zamanla oluşan hava kabarcıkları sıcak suyun dolaşımını yavaşlatıyor ve yüzeyin tam anlamıyla ısınmasını engelliyor.

İspanya Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütüne göre ideal ev sıcaklığının 19 ila 21 derece arasında tutulması, konforu bozmadan tasarruf sağlamanın en etkili yöntemlerinden biri.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
