Tek Kuruş Harcamadan Kombideki Isıyı Arttıran Basit Yöntem: 5 Dakikanızı Alıyor!
Kış kendini iyice hissettirmeye başlarken birçok evde kombiler yavaş yavaş devreye giriyor. Ancak bazı kişiler kombiyi yüksek ayara alsa bile evin bir türlü ısınmadığından şikayet ediyor. Bu durumun nedeni sanıldığı gibi kombi arızası olmayabiliyor. İspanya’da viral olan basit yöntem, hiçbir maliyet gerektirmeden ısı verimini artırabileceğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Radyatörlerde biriken toz, ısı yayılımını zannedilenden çok daha fazla azaltıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya’da viral olan temizlik yöntemi: Sadece bir bez ve ince bir sopayla uygulanıyor.
Radyatör havasının alınması da ısı verimliliğI için kritik görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın