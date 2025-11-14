Google Brain'in Kurucusu Andrew Ng'den Dikkat Çeken Tespit: "Üniversiteler Yetersiz, Eleman Bulamıyorum"
Yapay zeka denince akla gelen ilk isimlerden Andrew Ng, Snowflake’in 'Build' konferansında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kodlamanın artık eski yöntemlerle yapılamayacağını belirten Ng, vibe coding adı verilen AI destekli yazılım yaklaşımının standart hale geldiğini söyledi.
Üniversitelerin müfredatları güncelleyemediğini belirten Ng, mezunların işsizlikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
Andrew Ng: "Kodlamanın barajı hiç olmadığı kadar düştü"
"Üniversiteler geride kaldı, bilgisayar mühendisliği mezunları işsiz kalıyor"
Teknoloji devleri vibe coding trendinin arkasında: "Yeni iş gücü insan + dijital insan olacak"
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
