Google Brain'in Kurucusu Andrew Ng'den Dikkat Çeken Tespit: "Üniversiteler Yetersiz, Eleman Bulamıyorum"

Konferansın en çok konuşulan bölümü Ng’nin eğitim sistemiyle ilgili yaptığı eleştiriler oldu. Üniversitelerin müfredatlarını yapay zeka çağının hızına ayak uyduramadığını belirten Ng, bilgisayar mühendisliği mezunlarının işsizlik oranlarında dikkat çekici bir artış olduğunu söyledi.

AI destekli kodlamanın sektörde standart haline gelmesine rağmen, pek çok üniversitenin hala geleneksel kodlama yöntemlerini öğretmesi mezunları dezavantajlı konuma getiriyor.

Ng, kendi şirketlerinde bile bu durumun sonuçlarını gördüğünü ifade etti. 'AI bilen insan bulmakta zorlanıyorum' diyerek piyasadaki nitelikli çalışan açığının büyüdüğünü belirtti.