Google Brain'in Kurucusu Andrew Ng'den Dikkat Çeken Tespit: "Üniversiteler Yetersiz, Eleman Bulamıyorum"

Gökçe Cici
14.11.2025 - 12:18

Yapay zeka denince akla gelen ilk isimlerden Andrew Ng, Snowflake’in 'Build' konferansında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kodlamanın artık eski yöntemlerle yapılamayacağını belirten Ng, vibe coding adı verilen AI destekli yazılım yaklaşımının standart hale geldiğini söyledi.

Üniversitelerin müfredatları güncelleyemediğini belirten Ng, mezunların işsizlikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Andrew Ng: "Kodlamanın barajı hiç olmadığı kadar düştü"

Ng, yazılım geliştirmenin artık yalnızca mühendislerin alanı olmadığını söyledi. Ona göre CEO’lardan pazarlamacılara, işe alım uzmanlarından girişimcilere kadar herkesin temel seviyede kod yazabilmesi mümkün hale geldi. Bunun arkasındaki en büyük neden ise AI destekli kodlama araçları.

"Üniversiteler geride kaldı, bilgisayar mühendisliği mezunları işsiz kalıyor"

Konferansın en çok konuşulan bölümü Ng’nin eğitim sistemiyle ilgili yaptığı eleştiriler oldu. Üniversitelerin müfredatlarını yapay zeka çağının hızına ayak uyduramadığını belirten Ng, bilgisayar mühendisliği mezunlarının işsizlik oranlarında dikkat çekici bir artış olduğunu söyledi. 

AI destekli kodlamanın sektörde standart haline gelmesine rağmen, pek çok üniversitenin hala geleneksel kodlama yöntemlerini öğretmesi mezunları dezavantajlı konuma getiriyor.

Ng, kendi şirketlerinde bile bu durumun sonuçlarını gördüğünü ifade etti. 'AI bilen insan bulmakta zorlanıyorum' diyerek piyasadaki nitelikli çalışan açığının büyüdüğünü belirtti.

Teknoloji devleri vibe coding trendinin arkasında: "Yeni iş gücü insan + dijital insan olacak"

Nvidia CEO’su Jensen Huang, vibe coding’i 'insan-dijital insan iş gücü devriminin temeli' olarak tanımlamıştı. Ona göre gelecekte şirketlerde çalışan insan ekiplerinin yanında AI tabanlı dijital çalışanlar da görev alacak.

Benzer şekilde Klarna CEO’su Sebastian Siemiatkowski de teknik altyapısı olmamasına rağmen AI kodlama araçlarıyla prototipler geliştirdiğini söylemişti. Mühendisleri meşgul etmeden kendi fikirlerini test edebildiğini belirten Siemiatkowski, vibe coding’in şirket içi üretkenliği tamamen değiştirdiğini ifade etmişti.

