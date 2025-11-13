OpenAI, GPT-5.1’i Duyurdu: İşte Daha Cana Yakın GPT-5.1'in Özellikleri!

Erken testlerde modelin daha esprili, daha doğal ve kullanıcı talimatlarına daha iyi uyum sağladığı belirtildi. Model, hızlı yanıt vermesi gereken durumlarda önceki sürümlere göre daha çevik davranıyor.

Şirket ayrıca Instant modelinin, karmaşık sorularda ne zaman daha uzun düşünmesi gerektiğini kendi kendine belirleyebildiğini aktardı. Bu sayede hem hız hem de doğruluk arasında denge kuruluyor. Instant, ChatGPT kullanıcılarının en sık karşılaşacağı model olduğu için konuşma akışının daha uyumlu ve sorunsuz olmasına odaklanarak geliştirildi.