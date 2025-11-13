onedio
OpenAI, GPT-5.1’i Duyurdu: İşte Daha Cana Yakın GPT-5.1'in Özellikleri!

Gökçe Cici
13.11.2025 - 11:14

OpenAI, bugün GPT-5.1 güncellemesini duyurdu. Güncelleme ile ChatGPT’nin hem konuşma tonunda hem de performansında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni modellerin, hızlı yanıt verebilme ve zor sorularda daha derin düşünme arasında dengeli sistemle çalıştığı belirtildi. Ayrıca kişiselleştirilebilir konuşma tarzı seçenekleri genişletildi. 

Gelin neler yeni, hangi özellikler geldi detaylıca bakalım...

Kaynak

OpenAI’ın açıklamasına göre GPT-5.1 Instant, önceki sürümlere kıyasla daha sıcak ve daha konuşkan bir yapıya sahip.

Erken testlerde modelin daha esprili, daha doğal ve kullanıcı talimatlarına daha iyi uyum sağladığı belirtildi. Model, hızlı yanıt vermesi gereken durumlarda önceki sürümlere göre daha çevik davranıyor.

Şirket ayrıca Instant modelinin, karmaşık sorularda ne zaman daha uzun düşünmesi gerektiğini kendi kendine belirleyebildiğini aktardı. Bu sayede hem hız hem de doğruluk arasında denge kuruluyor. Instant, ChatGPT kullanıcılarının en sık karşılaşacağı model olduğu için konuşma akışının daha uyumlu ve sorunsuz olmasına odaklanarak geliştirildi.

GPT-5.1 Thinking modeli ise derinlemesine akıl yürütme gerektiren görevler için tasarlandı.

Model, karmaşık problemlerde düşünme süresini artırırken basit sorularda hızlıca yanıt verebiliyor. Böylece önceki sürümlerde görülen gereksiz uzun yanıt süreleri azaltılmış oluyor.

OpenAI, Thinking modelinin teknik açıklamalarda da daha net ve anlaşılır yanıtlar verdiğini belirtiyor. Jargon kullanımının azaltılması, belirsiz ifadelerin temizlenmesi ve konunun özüne odaklanan açıklamalar, öne çıkan yenilikler arasında.

Güncellemenin dikkat çeken bölümlerinden biri de kişilik ayarları oldu. OpenAI, ChatGPT’nin konuşma tonunu değiştirmeye yarayan seçenekleri genişlettiğini açıkladı. Artık kullanıcılar sekiz farklı tarz arasından seçim yapabiliyor: Default, Professional, Friendly, Candid, Quirky, Efficient, Nerdy ve Cynical.

Buna ek olarak şirket, bazı kullanıcılara sunulacak yeni deneysel özellik üzerinde çalışıyor. ChatGPT’nin konuşma tarzı, ayarlar üzerinden doğrudan özelleştirilebilecek.

GPT-5.1 Instant öne çıkan özellikler:

  • Sohbet sırasında daha sıcak, daha samimi ve daha akıcı ton kullanıyor.

  • Talimatları önceki sürümlere göre çok daha doğru takip ediyor.

  • Basit sorularda hızlı yanıt üretecek şekilde optimize edildi.

  • Zor soruları algılayıp gerektiğinde düşünme süresini kendi başına uzatabiliyor.

  • Kullanıcıyı şaşırtan, daha oyunbaz ve konuşkan bir tarz benimsiyor.

  • En yoğun kullanılan model olduğu için genel akıştaki gecikmeleri azaltacak şekilde iyileştirildi.

GPT-5.1 Thinking öne çıkan özellikler:

  • Karmaşık problemleri çözmek için düşünme süresini otomatik olarak uzatıyor.

  • Basit sorularda gereksiz süre kaybetmeden hızlı yanıt verebiliyor.

  • Teknik açıklamalarda daha sade bir dil kullanıyor; jargon ve belirsizlik azaltıldı.

  • Profesyonel ortamlar için daha net, anlaşılır ve düzenli yanıtlar üretiyor.

  • Önceki sürümlere göre daha tutarlı ve daha uzun mantık zincirleri kurabiliyor.

  • Çalışma hedefi: derin analiz, karar verme süreçleri ve iş odaklı görevlerin doğruluğunu artırmak.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
