Pavlov'un Köpeği Deneyini Ailesinin Üzerinde Uygulayan Kullanıcı
Pavlov’un deneyini duymayanımız yoktur, psikoloji tarihinin en bilinen klasik koşullanma örneklerinden biridir. Köpeklere zil sesiyle yemek verildiğinde, bir süre sonra yalnızca zil sesine tepki vermeye başlamalarıyla tanınır.
Ancak sosyal medyada bir kullanıcı, bu deneyi kendi ailesi üzerinde denemeye kalktı. Ortaya trajikomik bir sonuç çıktı. Dilerseniz gelin bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk önce bilmeyenler vardır diye şu soruyla başlayalım: Pavlov’un köpeği deneyi nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcı, klasik koşullanma deneyiyle ailesini "Pavlov’un köpeklerine" çevirdiğini anlattı 👇🏻
👇🏻
Sizin bu deney hakkındaki yorumunuz ne? Bekliyoruz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın