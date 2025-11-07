Pavlov'un Köpeği Deneyini Ailesinin Üzerinde Uygulayan Kullanıcı

'Pavlov'un deneyini aileme uyguladım.

Okulda hocamız bu deneyi orijinal hali ile insanların üzerinde uygulamanın etik olmadığını belirtti ama illaki yapılmıştır.

Ben de ilk kobay olarak kardeşimi seçip uyguladım.

Olay şu; köpek et geldiği zaman salya salgılar. Et veren kişi de eti, zil sesiyle beraber vermeye başlar. Bir süre böyle sürer. Ardından köpeğe sadece zil sesi verilir ve köpeğin salyası akar. Yani ete tepki veren köpek farkında olmadan zil sesine de aynı tepkiyi vermeye başlar.

Ben de bu deneyi kardeşim üstünde uygulamaya karar verdim. Gumball adlı çizgi filmin kapanış müziği her çaldığında kardeşime bir parça çikolata verdim. Sabah ve akşam olmak üzere yirmi gün boyunca sürdü bu süreç. Yirmi birinci gün bebeği odaya koydum ve müziğin tekrar çalmasını bekledim.

Kardeşim müzik sesini duyduğu an zombi gibi yanıma gelip elini uzattı. Çünkü müzik ona çikolatayı hatırlatmaya başlamıştı. Ben ise vermedim.

Ağlayarak kendini yerden yere vurdu. Sonuç başarılı.'