Dünyanın En Uzun 5 Yer İsmi: Bir Nefeste Söylemek İmkansız!

Listenin zirvesinde 85 harfli bu dev isim var. Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda bulunan bu tepe, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en uzun yer adı unvanına sahip. Kısaca 'Taumata' deniyor ama yerel halk için anlamı çok derin.

Māori dilinden gelen bu isim, 'Büyük dizli adam Tamatea’nın, sevdiği kişiye buradaki tepe zirvesinde burun flütü çaldığı yer' anlamına geliyor. Bu ismi telaffuz etmek isteyenlerin nefesini tutması şart çünkü neredeyse 85 karakter boyunca kesintisiz!