Dünyanın En Uzun 5 Yer İsmi: Bir Nefeste Söylemek İmkansız!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
08.11.2025 - 11:20

Bazı yer isimleri sadece uzun değil, neredeyse şiir gibi! Dünyanın dört bir yanında telaffuzu bile nefes isteyen köyler, kasabalar ve göller var. Kimisi tarihi kökeniyle, kimisi dilin karmaşıklığıyla ünlenmiş durumda. Guinness Rekorlar Kitabı’na girenler bile var. 

İşte yazarken bile zorlayan, harf sayısıyla şaşırtan dünyanın en uzun 5 yer ismi!

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu (Yeni Zelanda)

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu (Yeni Zelanda)

Listenin zirvesinde 85 harfli bu dev isim var. Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda bulunan bu tepe, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en uzun yer adı unvanına sahip. Kısaca 'Taumata' deniyor ama yerel halk için anlamı çok derin.

Māori dilinden gelen bu isim, 'Büyük dizli adam Tamatea’nın, sevdiği kişiye buradaki tepe zirvesinde burun flütü çaldığı yer' anlamına geliyor. Bu ismi telaffuz etmek isteyenlerin nefesini tutması şart çünkü neredeyse 85 karakter boyunca kesintisiz!

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Galler, Birleşik Krallık)

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Galler, Birleşik Krallık)

58 harften oluşan bu isim, Avrupa’nın en uzun yer adı olarak biliniyor. Galler’in kuzeyinde yer alan bu köy, kısaca 'Llanfair PG' olarak anılıyor. Türkçeye çevrildiğinde 'Kırmızı mağaralı Aziz Tysilio kilisesinin yakınındaki beyaz fındık ağaçlarının içindeki Aziz Meryem Kilisesi' anlamına geliyor.

Köy tabelası, turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği noktalardan biri haline geldi. Bu uzun isim 1960’ların kült filmi Barbarella’da şifre olarak bile kullanılmıştı.

Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (ABD)

Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (ABD)

45 harfli bu göl ismi, Massachusetts eyaletindeki Webster kasabasında bulunuyor. Yerel halk ona kısaca 'Lake Chaubunagungamaug' diyor. Adı, yerli Nipmuck dilinde 'Balık tutma sınırında tarafsız toplanma alanı' anlamına geliyor.

ABD’nin en uzun resmi tek kelimelik yer ismi olma unvanını taşıyor. Bu göl aynı zamanda Gilmore Girls dizisinde kurgusal bir adres olarak da yer almıştı.

Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein (Güney Afrika)

Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein (Güney Afrika)

44 harften oluşan bu isim, 'Tek atışla iki bufalonun temiz bir şekilde öldürüldüğü kaynak' anlamına geliyor. Afrikaans dilinde yazılmış ve Kuzey Batı Eyaleti’nde bir çiftlik bölgesine ait.

İsim, aynı zamanda Afrika kıtasının en uzun tek kelimelik yer adı olarak biliniyor. Üstelik Güney Afrikalı müzisyen Anton Goosen, 2014’te çıkardığı bir albümde bu ismi şarkıya bile dönüştürmüş. Telaffuzu zor ama hikayesi bir o kadar ilginç!

Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea (İspanya)

Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea (İspanya)

Listenin beşinci sırasında İspanya’nın Navarra bölgesinde yer alan bu 39 harfli isim var. Bask dilinde 'Azpilkueta’nın yüksek kaleminin altındaki düşük tarlalar' anlamına geliyor. Bölge, yeşil doğası ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla tanınıyor.

Avrupa Birliği’nin çevre dostu bölge örneklerinden biri olan Navarra, bu uzun isimli yeriyle de dikkat çekiyor. Doğa, dil ve kültür burada tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
