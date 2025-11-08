Biz Kedi Ülkesiyiz! Evdeki Kedi Koleksiyonlarını Göstererek Sıcacık Yapan Kullanıcılar
Kediler, kedilerimiz... Her biri ayrı özel ve güzel biliyorsunuz ki. Ee, biz de kedi ülkesi olduğumuz için kelimenin tam anlamıyla her bir tarafımız kedilerle kaplı desek yanılmış olmayız! X'te 'en kedi koleksiyonercisi' benim görselleriyle timeline'ı bir anda şenliğe çeviren kullanıcılar, içimizi ısıttı.
Gelin, o kalpleri eriten görsellere beraber bakalım!
Farkındaysanız kameraya bakmayan tek kedide sarmanlık var... Ne diyebiliriz ki hiç şaşırtmıyorlar.
Koleksiyon diye buna deriz işte!
O yatak artık onların...
Onca yer varken hepsinin tek bir yere sıkışması hakkındaki düşünceleriniz?
Sağda yalnızca bir çift göz görüyoruz. Bozuk herhalde.
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Tepede yine sarman var.
"Boncuk gözlü" tanımının TDK'deki karşılıkları!
Kediler cinslik yapmasa çok iyi anlaşırlar aslında.
Kapanışımızı da vanilya kokusunun buram buram geldiği bu bebeklerle yapalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere 💫
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
