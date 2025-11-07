onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kars'ta Yol Kenarında Bitkin Halde Bulunan Bozayı Yavrusu Kullanıcıların Yüreğini Dağladı

Kars'ta Yol Kenarında Bitkin Halde Bulunan Bozayı Yavrusu Kullanıcıların Yüreğini Dağladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 14:19

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yorgun düşmüş bir bozayı yavrusu bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklerin saldırısına uğradığı düşünülen yavruyu güvenli şekilde koruma altına aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, yavru ayının o hallerine kayıtsız kalamadı... Gelin kimler ne demiş bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, yol kenarında bitkin halde yatan bir bozayı yavrusu fark etti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, yol kenarında bitkin halde yatan bir bozayı yavrusu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavrunun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köpeklerin saldırısına uğradığı düşünülen yavru, sedasyon uygulanarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. 

Tedavisine başlanan bozayının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻

Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

Başka bir içerikte görüşmek üzere 💫

Başka bir içerikte görüşmek üzere 💫
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın