Öğretmenleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ana Sınıfı Öğrencileri Kalpleri Eritti!

Ankara’da bir anaokulunda eğitim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine büyük bir ciddiyet ve saygıyla yürüyen öğrenciler, izleyenlerin yüreğini ısıttı. Renkli montları ve ellerindeki güvenlik ipleriyle sırayla ilerleyen çocukların görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı!

Gelin o anlara bakalım...