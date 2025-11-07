onedio
Öğretmenleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ana Sınıfı Öğrencileri Kalpleri Eritti!

Gökçe Cici
07.11.2025 - 15:12

Ankara’da bir anaokulunda eğitim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine büyük bir ciddiyet ve saygıyla yürüyen öğrenciler, izleyenlerin yüreğini ısıttı. Renkli montları ve ellerindeki güvenlik ipleriyle sırayla ilerleyen çocukların görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı!

Gelin o anlara bakalım...

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Gelen tepkiler de iç ısıtan türdendi 👇🏻

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
