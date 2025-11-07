Öğretmenleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ana Sınıfı Öğrencileri Kalpleri Eritti!

Ankara’da bir anaokulunda eğitim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine büyük bir ciddiyet ve saygıyla yürüyen öğrenciler, izleyenlerin yüreğini ısıttı. Renkli montları ve ellerindeki güvenlik ipleriyle sırayla ilerleyen çocukların görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı!
Gelin o anlara bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen tepkiler de iç ısıtan türdendi 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın