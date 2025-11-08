Japonlar Neden Damatlarını Evlat Edinir?
Evlat edinme denince çoğumuzun aklına bir çocuğa yuva açmak gelir. Ama Japonya’da işler biraz farklı. Ülkedeki evlat edinmelerin yüzde 98’i yetişkinlerle yapılıyor ve bunların büyük kısmı 25-30 yaş arası erkeklerden oluşuyor. Yani Japonlar, soylarını sürdürmek için çocuk değil, damat evlat ediniyor.
Peki bu ilginç sistem nasıl işliyor, nereden geliyor ve bugün hala neden devam ediyor?
Yōshi-engumi: Aile adını ve mirası sürdürme geleneğI.
Yōshi-engumi’nin en dikkat çekici türlerinden biri "mukoyōshi", yani damat evlat edinme geleneği.
Bu gelenek, Japonya’nın ekonomik yapısında önemli rol oynuyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
