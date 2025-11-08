onedio
Japonlar Neden Damatlarını Evlat Edinir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
08.11.2025 - 09:40

Evlat edinme denince çoğumuzun aklına bir çocuğa yuva açmak gelir. Ama Japonya’da işler biraz farklı. Ülkedeki evlat edinmelerin yüzde 98’i yetişkinlerle yapılıyor ve bunların büyük kısmı 25-30 yaş arası erkeklerden oluşuyor. Yani Japonlar, soylarını sürdürmek için çocuk değil, damat evlat ediniyor.

Peki bu ilginç sistem nasıl işliyor, nereden geliyor ve bugün hala neden devam ediyor?

Yōshi-engumi: Aile adını ve mirası sürdürme geleneğI.

Japonya’da 'yōshi-engumi' olarak bilinen yetişkin evlat edinme geleneği, asırlardır süregelen bir yöntem. Amaç, aile adını ve özellikle aileye ait işletmeleri sürdürmek. 

Birçok Japon şirketi hala aile işletmesi şeklinde yönetiliyor ve toplumda ailenin devamlılığı büyük önem taşıyor. Eğer ailede erkek bir varis yoksa, dışarıdan bir yetişkin erkek evlat ediniliyor.

Bu kişi genellikle şirkette çalışan, güvenilir ve yetenekli bir birey oluyor. Evlatlık olarak alınan erkek, ailenin soyadını alıyor, aynı zamanda işin başına geçiyor. Böylece hem şirketin geleceği garanti altına alınıyor hem de ailenin toplumsal itibarı korunuyor.

Yōshi-engumi’nin en dikkat çekici türlerinden biri "mukoyōshi", yani damat evlat edinme geleneği.

Bir erkek, evlendiği kadının ailesi tarafından yasal olarak evlat ediniliyor. Genellikle sadece kız çocukları olan aileler bu yönteme başvuruyor. Amaç, aile soyadını ve şirketin yönetimini damat üzerinden devam ettirmek.

Mukoyōshi evlilikleri çoğu zaman karşılıklı fayda üzerine kuruluyor. Aile, işini sürdürecek yetkin bir varis kazanırken damat da hem sosyal statü hem de güçlü bir kariyer fırsatı elde ediyor. Bazı ailelerde yalnızca şirketin yönetimiyle sınırlı kalmıyor; damat, yeni ailesinin soyadını alarak resmen o hanedanın bir parçası oluyor. 

Suzuki gibi dev şirketlerin bile bu geleneği sürdürdüğü biliniyor. Mevcut Suzuki başkanı Osamu Suzuki, şirketin dördüncü evlatlık damadı olarak tarihe geçmiş durumda.

Bu gelenek, Japonya’nın ekonomik yapısında önemli rol oynuyor.

Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus nedeniyle birçok aile, soyadını ve işini devam ettirecek kimse bulamıyor. Yetişkin evlat edinme hem kültürel hem de ekonomik bir çözüm olarak görülüyor.

Ayrıca bazı durumlarda evlat edinme, vergi avantajı da sağlıyor. Daha fazla yasal varise sahip olmak, miras vergisini düşürüyor. Bu yüzden bazı aileler birkaç damadı birden evlat edinecek kadar ileri gidiyor. Devlet 1988’de sınırlama getirse de gelenek hala güçlü şekilde sürüyor.

Yine de sistemin bir bedeli var. Evlat edinilen erkek, kendi soyadını ve ailesini geride bırakmak zorunda. Hatta boşanma durumunda, sadece evlilik değil 'evlatlık bağı' da ayrı bir süreçle sona erdiriliyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
