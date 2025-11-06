Kadınların Girmesinin Yasak Olduğu Gizemli Japon Adası: Okinoshima

Japon denizciler, yüzyıllar boyunca bu adayı koruyucu tanrılara adanmış bir sığınak olarak görmüş. Gemiciler, deniz yolculuklarına çıkmadan önce adaya uğrayıp Tanrıça Tagorihime’ye adaklar adamış. Bu nedenle ada, uzun yıllar boyunca 'denizcilerin koruyucusu' olarak anılmış.

Bugün ada tamamen halka kapalı durumda. Buraya yalnızca Şinto rahipleri girebiliyor. Ada sakinlerinden sayılan bu rahipler, 10’ar günlük aralıklarla dönüşümlü olarak görev yapıyor. Görevleri ise iki şey: tanrıçaya dua etmek ve kadim kurallara uygun biçimde adayı korumak. Adada bulunan tapınak, Okitsu-miya adıyla biliniyor ve Munakata Taisha adlı daha büyük bir tapınak kompleksinin parçası.