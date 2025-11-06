Kadınların Girmesinin Yasak Olduğu Gizemli Japon Adası: Okinoshima
Japonya’nın güneyinde, Kyushu açıklarında yer alan Okinoshima Adası gizemiyle tanınıyor. Bin yılı aşkın süredir Şinto inancında kutsal kabul edilen ada, bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Ancak onu özel kılan yalnızca tarihi değil, kadınlara kapalı olması. Yüzyıllardır süren bu yasak, kökeni tam olarak bilinmeyen geleneklere dayanıyor.
Okinoshima, Japonya’nın Munakata bölgesinde yer alıyor ve Şinto inancına göre kutsal kabul ediliyor.
Okinoshima’nın en bilinen özelliği, kadınlara tamamen kapalı olması.
Geçmişte her yıl yalnızca 200 erkek, 27 Mayıs’ta düzenlenen özel bir törenle adaya kabul ediliyordu.
