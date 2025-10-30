Cadılar Bayramı’nın Sembolü Neden Bal Kabağıdır?
Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk şeylerden biri bal kabağı oymaları, yani 'jack-o’-lantern'lar. Ancak bu gelenek her zaman balkabağıyla başlamadı. Aslında kökeni İrlanda’da, 'Cimri Jack' adında şeytanı bile kandıran bir adamın hikayesine dayanıyor.
Gelin, bu korkutucu ama bir o kadar da ilginç geleneğin nasıl doğduğuna bakalım!
Her şey, "Cimri Jack" ile başladı.
İrlanda halkı, Jack’in lanetli ruhunu uzak tutmak için evlerinin önüne oyulmuş şalgamlar koymaya başladı.
Bal kabağı geleneği, aslında çok daha eski bir kutlamanın devamı.
