Cadılar Bayramı’nın Sembolü Neden Bal Kabağıdır?

Efsaneye göre 18. yüzyıl İrlanda’sında 'Cimri Jack' olarak bilinen, alkol düşkünü ve kurnaz bir adam yaşıyordu. Bir gün şeytanla içmeye gittiğinde hesabı ödememek için onu altın bir paraya dönüşmeye ikna etti. Fakat Jack, o parayı cebine, haçın yanına koyarak şeytanı tuzağa düşürdü. Karşılığında, şeytan bir süre Jack’in ruhunu almamaya söz verdi.

Yıllar sonra şeytan Jack’in karşısına yeniden çıktı. Bu kez Jack onu bir elma ağacına tırmandırdı, ağacın gövdesine bir haç kazıdı ve yine onu mahsur bıraktı. Şeytan, Jack’in ruhunu sonsuza dek almamaya yemin ederek serbest kaldı. Ancak Jack öldüğünde, cennete girecek kadar iyi bir insan olmadığı için Tanrı onu reddetti.

Cehenneme gitmek istediğinde de şeytan, verdiği sözü hatırlatıp onu içeri almadı. Jack’in elinde, sadece karanlıkta yolunu aydınlatması için verilen yanmakta olan bir kömür parçası kaldı. O da bu közü oyduğu bir şalgamın içine koyarak sonsuza dek yeryüzünde dolaşmaya mahkum oldu.