Cadılar Bayramı'nın Sembolü Neden Bal Kabağıdır?

Cadılar Bayramı’nın Sembolü Neden Bal Kabağıdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 19:29

Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk şeylerden biri bal kabağı oymaları, yani 'jack-o’-lantern'lar. Ancak bu gelenek her zaman balkabağıyla başlamadı. Aslında kökeni İrlanda’da, 'Cimri Jack' adında şeytanı bile kandıran bir adamın hikayesine dayanıyor. 

Gelin, bu korkutucu ama bir o kadar da ilginç geleneğin nasıl doğduğuna bakalım!

Her şey, "Cimri Jack" ile başladı.

Her şey, "Cimri Jack" ile başladı.

Efsaneye göre 18. yüzyıl İrlanda’sında 'Cimri Jack' olarak bilinen, alkol düşkünü ve kurnaz bir adam yaşıyordu. Bir gün şeytanla içmeye gittiğinde hesabı ödememek için onu altın bir paraya dönüşmeye ikna etti. Fakat Jack, o parayı cebine, haçın yanına koyarak şeytanı tuzağa düşürdü. Karşılığında, şeytan bir süre Jack’in ruhunu almamaya söz verdi.

Yıllar sonra şeytan Jack’in karşısına yeniden çıktı. Bu kez Jack onu bir elma ağacına tırmandırdı, ağacın gövdesine bir haç kazıdı ve yine onu mahsur bıraktı. Şeytan, Jack’in ruhunu sonsuza dek almamaya yemin ederek serbest kaldı. Ancak Jack öldüğünde, cennete girecek kadar iyi bir insan olmadığı için Tanrı onu reddetti. 

Cehenneme gitmek istediğinde de şeytan, verdiği sözü hatırlatıp onu içeri almadı. Jack’in elinde, sadece karanlıkta yolunu aydınlatması için verilen yanmakta olan bir kömür parçası kaldı. O da bu közü oyduğu bir şalgamın içine koyarak sonsuza dek yeryüzünde dolaşmaya mahkum oldu.

İrlanda halkı, Jack'in lanetli ruhunu uzak tutmak için evlerinin önüne oyulmuş şalgamlar koymaya başladı.

İrlanda halkı, Jack’in lanetli ruhunu uzak tutmak için evlerinin önüne oyulmuş şalgamlar koymaya başladı.

Şalgamların içine küçük mumlar yerleştiriliyor, üzerlerine korkunç yüzler çiziliyordu. Amaç, Stingy Jack ve diğer kötü ruhların yaklaşmasını engellemekti. 19. yüzyılda binlerce İrlandalı göçmen Amerika’ya taşındığında, burada şalgam yerine bolca bulunan bal kabaklarını kullanmaya başladı.

Böylece şalgamdan doğan bu gelenek, Amerika’da bal kabağına dönüştü ve 'jack-o’-lantern' adını aldı. Günümüzde her Cadılar Bayramı’nda kapı önlerinde gördüğümüz o korkutucu yüzler işte bu hikayenin eseri.

Bal kabağı geleneği, aslında çok daha eski bir kutlamanın devamı.

Bal kabağı geleneği, aslında çok daha eski bir kutlamanın devamı.

Cadılar Bayramı’nın kökeni, antik Britanya ve İrlanda’da kutlanan Samhain festivaline dayanıyor. Festival, yazın bitişini ve yeni yılın başlangıcını temsil ediyordu. İnanışa göre o gece ölülerin ruhları dünyaya geri dönüyor, yaşayanlarla temas kuruyordu. İnsanlar da bu ruhlardan korunmak için korkunç kostümler giyip ateşler yakıyordu.

8. yüzyılda Katolik Kilisesi, Azizler Gününü 1 Kasım’a taşıyınca, 31 Ekim 'All Hallows’ Eve' yani Halloween olarak anılmaya başladı. Samhain gelenekleri bu yeni kutlamaya karıştı; korkutucu yüzler, maskeler ve 'jack-o’-lantern'lar bu dönemde birleşti.

Yorum Yazın