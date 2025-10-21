Japonlar Neden Kapı Eşiklerine Tuz Serper?
Japonya’ya gittiğinizde bazı restoranların ya da evlerin kapısında küçük tuz yığınları görebilirsiniz. İlk bakışta garip gelse de aslında yüzyıllardır süren bir gelenek. Japonlar için tuz; kötü enerjileri uzaklaştıran, bulunduğu yeri arındıran bir sembol. Saflığı temsil ettiği için hem günlük yaşamda hem de dini törenlerde önemli bir yer tutuyor.
Gelin, kökenlerine iyice inelim!
Japonya’da tuz, saflığı ve korunmayı temsil ediyor.
Japonya’da birçok restoranın, tiyatronun ya da dükkanın önünde iki küçük koni şeklinde tuz yığını görmek mümkün.
Japonya’da tuz üretimi tarih boyunca önemli bir faaliyet olmuş.
