Japonlar Neden Kapı Eşiklerine Tuz Serper?

Japon inancında tuz, kötü ruhları uzaklaştıran ve bulunduğu alanı arındıran bir madde olarak kabul edilir. Shinto ritüellerinde tuz, ateş ve suyla birlikte en önemli temizlik araçlarından biridir. Doğumdan evliliklere, hatta cenazelere kadar pek çok törende kullanılır.

Örneğin bir cenazeden sonra Japonlar, kötü enerjilerin eve girmemesi için kapı eşiğine tuz serper. Aynı şekilde bir anne doğum sonrası hem kendini hem odasını tuzla arındırır. Hatta sumo güreşçileri bile ringe çıkmadan önce alanı kötü ruhlardan temizlemek için tuz saçar.