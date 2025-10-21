onedio
Japonlar Neden Kapı Eşiklerine Tuz Serper?

Japonlar Neden Kapı Eşiklerine Tuz Serper?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 19:06

Japonya’ya gittiğinizde bazı restoranların ya da evlerin kapısında küçük tuz yığınları görebilirsiniz. İlk bakışta garip gelse de aslında yüzyıllardır süren bir gelenek. Japonlar için tuz; kötü enerjileri uzaklaştıran, bulunduğu yeri arındıran bir sembol. Saflığı temsil ettiği için hem günlük yaşamda hem de dini törenlerde önemli bir yer tutuyor. 

Gelin, kökenlerine iyice inelim!

Japonya'da tuz, saflığı ve korunmayı temsil ediyor.

Japonya’da tuz, saflığı ve korunmayı temsil ediyor.

Japon inancında tuz, kötü ruhları uzaklaştıran ve bulunduğu alanı arındıran bir madde olarak kabul edilir. Shinto ritüellerinde tuz, ateş ve suyla birlikte en önemli temizlik araçlarından biridir. Doğumdan evliliklere, hatta cenazelere kadar pek çok törende kullanılır.

Örneğin bir cenazeden sonra Japonlar, kötü enerjilerin eve girmemesi için kapı eşiğine tuz serper. Aynı şekilde bir anne doğum sonrası hem kendini hem odasını tuzla arındırır. Hatta sumo güreşçileri bile ringe çıkmadan önce alanı kötü ruhlardan temizlemek için tuz saçar.

Japonya'da birçok restoranın, tiyatronun ya da dükkanın önünde iki küçük koni şeklinde tuz yığını görmek mümkün.

Japonya’da birçok restoranın, tiyatronun ya da dükkanın önünde iki küçük koni şeklinde tuz yığını görmek mümkün.

Kapı önüne bu tarz koni şeklinde tuz koymak hem mekanı arındırmak hem de bereket getirmek amacıyla yapılır. Gelenek, aynı zamanda temizlik ve özenin göstergesi sayılır.

İnanca göre tuz, müşterileri çeker. Bu düşünce de Çin’in eski dönemlerinden gelen bir hikayeye dayanıyor aslında. Rivayete göre bir cariye, imparatorun dikkatini çekebilmek için kapısına tuz dökmüş ve bu sayede onun arabası kapısına kadar gelmiş. O günden bu yana, Japonlar da tuzu 'bereket ve ilgi çekme' sembolü olarak görüyor.

Japonya'da tuz üretimi tarih boyunca önemli bir faaliyet olmuş.

Japonya’da tuz üretimi tarih boyunca önemli bir faaliyet olmuş.

Deniz suyundan elde edilen tuz, hem değerli hem de zor ulaşılan bir maddeydi. Bu da onu daha anlamlı hale getirmiş. Shinto inanışına göre tuz, ruhu ve çevreyi temizleyen, kötü enerjileri uzaklaştıran doğal bir güçtür.

Bugün hala Japonya’da bir restoranın kapısında tuz görüyorsanız, o yerin geleneklerine bağlı kaldığını ve temizliğe önem verdiğini anlayabilirsiniz.

