Japonlar Neden Tuvalet Kağıdı Kullanmaz?

Japonya, tuvalet teknolojisinde dünyanın öncüsü olarak kabul ediliyor. “Washlet” adı verilen akıllı klozetlerde su püskürtme, kurutma ve ısıtma gibi özellikler bir arada bulunuyor. Bu sistemler, kişisel temizliği tamamen suyla sağlıyor. Tuvalet kağıdı ise sadece son aşamada, kurulanmak için kullanılıyor.

Bunun yanında Japonya’da tuvalet kağıdının yanlış kullanımına dair belirgin kurallar var. Sadece tuvalet kağıdı klozete atılabiliyor, ıslak mendil ya da hijyenik ürünler atıldığında tesisatlar kolayca tıkanabiliyor. Hatta birçok halka açık tuvalette 'Sadece tuvalet kağıdı atın, lütfen.' uyarısı yer alıyor.