Japonlar Neden Tuvalet Kağıdı Kullanmaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 16:35

Bazı ülkelerde tuvalet kağıdı kullanımı sıradan bir alışkanlıkken, Asya’nın birçok yerinde suyla temizlik tercih ediliyor. Japonya bu konuda en dikkat çekici ülkelerden biri. Çünkü burada tuvaletler sıradan olmaktan çok uzak; teknoloji, hijyen ve kültür bir araya gelmiş durumda. 

Peki Japonlar neden hala suyu tercih ediyor? Bakalım...

Kaynak

Japonya’da tuvalet kültürü, suyun etrafında şekilleniyor.

Japonya, tuvalet teknolojisinde dünyanın öncüsü olarak kabul ediliyor. “Washlet” adı verilen akıllı klozetlerde su püskürtme, kurutma ve ısıtma gibi özellikler bir arada bulunuyor. Bu sistemler, kişisel temizliği tamamen suyla sağlıyor. Tuvalet kağıdı ise sadece son aşamada, kurulanmak için kullanılıyor.

Bunun yanında Japonya’da tuvalet kağıdının yanlış kullanımına dair belirgin kurallar var. Sadece tuvalet kağıdı klozete atılabiliyor, ıslak mendil ya da hijyenik ürünler atıldığında tesisatlar kolayca tıkanabiliyor. Hatta birçok halka açık tuvalette 'Sadece tuvalet kağıdı atın, lütfen.' uyarısı yer alıyor.

Tuvalet kağıdı, sağlığa zarar verebiliyor.

Tuvalet kağıdı birçok kişi için pratik görünse de, özellikle cilt hassasiyeti olanlar için tahriş edici olabiliyor. Uzmanlara göre kuru kağıtla temizlik yapmak, özellikle hemoroid gibi rahatsızlıkları olan kişilerde ağrı ve tahrişe yol açabiliyor. Japonların suyu tercih etmesinin önemli nedenlerinden biri de bu. Su, hem daha nazik bir temizlik sağlıyor hem de bakteri oluşumunu engelliyor.

Ayrıca yapılan araştırmalar, özellikle kadınlarda yanlış yönde silme hareketinin idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabildiğini ortaya koyuyor. Japonya’daki modern klozetlerde suyun basıncı ve sıcaklığı ayarlanabiliyor, bu da hijyenin yanı sıra konforlu bir deneyim sunuyor.

Su bazlı temizlik hem kültürel hem çevresel bir tercih.

Temizlik Japon toplumunda kutsal sayılıyor; bu anlayış Shinto inancından geliyor. Shintoizm’e göre fiziksel temizlik, ruhsal saflığın da bir göstergesidir.

Bir diğer neden ise çevresel farkındalık. Sadece Amerika’da yılda yaklaşık 36 milyar rulo tuvalet kağıdı tüketiliyor ve bu üretim süreci milyonlarca ağacın kesilmesine neden oluyor. Japonya, sürdürülebilirlik konusundaki bilinciyle öne çıktığı için bu konuda da suyu daha çevreci bir seçenek olarak görüyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın