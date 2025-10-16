Japonlar Neden Tuvalet Kağıdı Kullanmaz?
Bazı ülkelerde tuvalet kağıdı kullanımı sıradan bir alışkanlıkken, Asya’nın birçok yerinde suyla temizlik tercih ediliyor. Japonya bu konuda en dikkat çekici ülkelerden biri. Çünkü burada tuvaletler sıradan olmaktan çok uzak; teknoloji, hijyen ve kültür bir araya gelmiş durumda.
Peki Japonlar neden hala suyu tercih ediyor? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya’da tuvalet kültürü, suyun etrafında şekilleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuvalet kağıdı, sağlığa zarar verebiliyor.
Su bazlı temizlik hem kültürel hem çevresel bir tercih.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın