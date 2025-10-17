Japonlar Neden İş Yerinde Uyuyunca Övgü Alıyor?
Japonya, dünyanın en hızlı tempolu ülkelerinden biri. Çalışkanlıklarıyla tanınan Japonlar, uzun mesai saatleri ve yoğun tempoda yaşamaya alışkın. Ancak bu yoğunluk, beraberinde uykusuzluğu da getiriyor. İlginç olan şu ki Japonya’da iş yerinde ya da toplu taşımada uyuyakalmak hiç de garip karşılanmıyor.
Hatta 'Inemuri' adı verilen bu durum, çalışkanlığın bir sembolü haline gelmiş durumda. Peki neden?
Inemuri, kelime anlamıyla "görev başında uyumak" demek.
Japonya, dünyanın en az uyuyan ülkelerinden biri olarak biliniyor.
Inemuri, Japonların zaman anlayışını da yansıtıyor.
