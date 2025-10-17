onedio
Japonlar Neden İş Yerinde Uyuyunca Övgü Alıyor?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 10:03

Japonya, dünyanın en hızlı tempolu ülkelerinden biri. Çalışkanlıklarıyla tanınan Japonlar, uzun mesai saatleri ve yoğun tempoda yaşamaya alışkın. Ancak bu yoğunluk, beraberinde uykusuzluğu da getiriyor. İlginç olan şu ki Japonya’da iş yerinde ya da toplu taşımada uyuyakalmak hiç de garip karşılanmıyor. 

Hatta 'Inemuri' adı verilen bu durum, çalışkanlığın bir sembolü haline gelmiş durumda. Peki neden?

Inemuri, kelime anlamıyla "görev başında uyumak" demek.

Ancak Japonlar için bu tanım sadece fiziksel bir dinlenme anlamına gelmiyor. 'Varlığını koruyarak uyumak' gibi daha derin bir anlam taşıyor. Metroda, sınıfta ya da toplantı masasında... Japonya’da insanlar her yerde kısa şekerlemeler yapabiliyor ve kimse bunu yadırgamıyor. Çünkü toplumun gözünde kişinin, işine ya da eğitimine ne kadar adanmış olduğunun göstergesi.

Eskiden uykusuz kalan bilginler ve samuraylar, çalışmaya adanmışlıklarıyla övülürdü. Bu anlayış zamanla modern Japon toplumuna taşındı. Bugün de tıpkı o dönemde olduğu gibi, az uyuyup çok çalışan bir kişi toplumda saygı görüyor.

Japonya, dünyanın en az uyuyan ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Ortalama bir Japon yetişkin günde 6 saatten az uyuyor. Bu yüzden toplu taşımada, kafelerde ya da ofiste kısa süreli uyuyan insanlarla sıkça karşılaşmak mümkün. Ama yorgunluk belirtisi olarak değil, emek göstergesi olarak görülüyor.

Bir kişi iş yerinde uyuyorsa, bu onun gece boyunca çalıştığını, işine kendini adadığını ve dinlenmeye fırsat bulamadığını gösteriyor. Yani tembellik değil, tam tersi fedakarlık olarak yorumlanıyor. İş arkadaşları ya da yöneticiler bu duruma tepki göstermek yerine çoğu zaman anlayışla yaklaşıyor.

Inemuri, Japonların zaman anlayışını da yansıtıyor.

Onlar için zaman, yalnızca çalışmak ve dinlenmek olarak ayrılmıyor. Günün akışı içinde birkaç dakikalık kısa uykularla bile zihni tazelemek mümkün görülüyor. Bu yüzden Japonya’da metroda başı düşen bir yolcuya kimse garip bakmıyor.

Akademisyenler de inemuri'yi mini mola olarak tanımlıyor. Japonya'da uyumak bile kimseyi rahatsız etmediğiniz sürece sosyal katılım biçimi sayılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
