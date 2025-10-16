Genç Hemşirenin Maaş Paylaşımı Gündem Oldu: Emekliler İsyan Etti

Hemşire, yaptığı paylaşımda yeni atanan bir sağlık çalışanının şehir hastanesinde ortalama 75-78 bin TL maaş aldığını, devlet hastanelerinde bu rakamın 73 bin TL civarında olduğunu söyledi. Görev yerlerine göre maaş farkı bulunduğunu vurgulayan paylaşım, kısa sürede tepkilerin odak noktası oldu.