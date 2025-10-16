onedio
Genç Hemşirenin Maaş Paylaşımı Gündem Oldu: Emekliler İsyan Etti

Genç Hemşirenin Maaş Paylaşımı Gündem Oldu: Emekliler İsyan Etti

16.10.2025 - 20:32

Şehir hastanesinde görev yapan genç bir hemşirenin maaş paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Üç yıllık kıdemle 78-80 bin TL aldığını açıklayan hemşire, kısa sürede çok konuşuldu. Paylaşıma, emeklilerden tepki yağdı. Maaş farkı, 'adaletsizlik' olarak değerlendirildi. 

İşte o anlar ve kullanıcıların tepkileri...

Emekliler, videoya sert tepki gösterdi.

Hemşire, yaptığı paylaşımda yeni atanan bir sağlık çalışanının şehir hastanesinde ortalama 75-78 bin TL maaş aldığını, devlet hastanelerinde bu rakamın 73 bin TL civarında olduğunu söyledi. Görev yerlerine göre maaş farkı bulunduğunu vurgulayan paylaşım, kısa sürede tepkilerin odak noktası oldu.

