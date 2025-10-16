Çoklu Küpe Modası Tehlike Saçıyor: İşitme Kaybına Kadar Gidiyor
Kulağa birçok küpe takmak kabul edelim ki birçoğumuz için estetik. Özellikle kıkırdak bölgesinde olan küpeler, son dönemin vazgeçilmez güzellik trendlerinde yer alıyor. Ancak iş sağlık kısmına geldiğinde uzmanlar ciddi uyarıda bulunuyor. Ciddi enfeksiyonlardan işitme kaybına kadar pek çok riske değinen uzmanların dediklerine bakmakta fayda var. Gelin bakalım....
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dermatologlar, kulağın kıkırdak kısmının diğer bölgelere göre çok daha yavaş iyileştiğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birden fazla delik açtırmak kadar, kullanılan küpelerin ağırlığı da önemli.
Uzmanlar, kıkırdak bölgesine birden fazla delik açtırmanın kulağın dengesini bozabileceğini vurguluyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın