Çoklu Küpe Modası Tehlike Saçıyor: İşitme Kaybına Kadar Gidiyor

Çünkü bu bölgedeki kan akışı sınırlı. Bu da bakterilerin tutunmasını kolaylaştırıyor. Steril olmayan ortamlarda yapılan işlemler, iltihap ve apseye zemin hazırlıyor.

Bazı durumlarda enfeksiyon öyle ilerliyor ki kıkırdak dokusu ölebiliyor, yani doku nekrozu gelişiyor. Bu da kulağın şeklinde kalıcı bozulmalara yol açabiliyor.

Uzmanlar, piercing yaptırmadan önce ortamın hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini ve işlem sonrası bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.