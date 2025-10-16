onedio
Çoklu Küpe Modası Tehlike Saçıyor: İşitme Kaybına Kadar Gidiyor

Gökçe Cici
16.10.2025 - 20:02

Kulağa birçok küpe takmak kabul edelim ki birçoğumuz için estetik. Özellikle kıkırdak bölgesinde olan küpeler, son dönemin vazgeçilmez güzellik trendlerinde yer alıyor. Ancak iş sağlık kısmına geldiğinde uzmanlar ciddi uyarıda bulunuyor. Ciddi enfeksiyonlardan işitme kaybına kadar pek çok riske değinen uzmanların dediklerine bakmakta fayda var. Gelin bakalım....

Kaynak

Dermatologlar, kulağın kıkırdak kısmının diğer bölgelere göre çok daha yavaş iyileştiğini söylüyor.

Çünkü bu bölgedeki kan akışı sınırlı. Bu da bakterilerin tutunmasını kolaylaştırıyor. Steril olmayan ortamlarda yapılan işlemler, iltihap ve apseye zemin hazırlıyor.

Bazı durumlarda enfeksiyon öyle ilerliyor ki kıkırdak dokusu ölebiliyor, yani doku nekrozu gelişiyor. Bu da kulağın şeklinde kalıcı bozulmalara yol açabiliyor. 

Uzmanlar, piercing yaptırmadan önce ortamın hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini ve işlem sonrası bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

Birden fazla delik açtırmak kadar, kullanılan küpelerin ağırlığı da önemli.

Uzmanlara göre büyük ve sarkık modeller, kulağın formunu kalıcı olarak değiştirebiliyor. Zamanla dokular gevşiyor, kulak memesi sarkıyor veya yırtılabiliyor. Kıkırdakta başlayan basit bir iltihap, zamanla ilerleyip kulağın iç kısmına zarar verebiliyor. 

Erken fark edilmeyen bir enfeksiyon, zamanla ilerleyip işitme kaybına kadar gidebiliyor. Bu süreçte kulağın doğal yapısı da ciddi şekilde zarar görebiliyor.

Uzmanlar, kıkırdak bölgesine birden fazla delik açtırmanın kulağın dengesini bozabileceğini vurguluyor

Piercing işlemi mutlaka hijyenik bir ortamda yapılmalı ve sonrasında bakım aksatılmamalı. İlk altı haftalık dönem, iyileşmenin en kritik zamanı olarak gösteriliyor. Ayrıca ağır ve sarkan küpelerden uzak durmak, kulağın şeklini korumak için alınabilecek en basit ama en etkili önlemlerden biri.

Kızarıklık, ağrı ya da şişlik fark ettiğinizde “nasıl olsa geçer” demek kulağa yapılacak en büyük hata olabilir. Çünkü tedavi edilmeyen küçük bir enfeksiyon bile kısa sürede doku kaybına dönüşebiliyor.

