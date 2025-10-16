onedio
Xiaomi, Akıllı Telefon Pazarında Apple’ı Geride Bıraktı! IDC Raporu Yayınlandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 18:46

Akıllı telefon dünyasında dengeler yeniden değişti. Uluslararası veri kuruluşu IDC’nin son raporuna göre Çin teknoloji devi Xiaomi, Apple’ı geçerek akıllı telefon pazarında liderliğe yükseldi. Ulusal Gün tatili döneminde satış rekoru kıran Xiaomi, yüzde 21,2’lik pazar payına ulaştı. En yakın rakibi Apple ise yüzde 16,3’te kaldı.

Kaynak

Xiaomi’nin çıkışındaki en büyük pay, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17’ye ait.

29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatili, Çin akıllı telefon pazarında büyük bir hareketlilik yarattı. Şirket, sadece bir haftada yüzde 21,2’lik pazar payına ulaştı ve Apple’ı geride bıraktı.

Lansman sonrası sadece birkaç gün içinde 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki seriye göre yüzde 20 artış anlamına geliyor. Serinin en çok ilgi gören modelleri 17 Pro ve 17 Pro Max. Toplam satışların 800 bini, bu iki modelden geldi. 

Cihazların arkasında yer alan ikinci ekran tasarımı, kullanıcıların ilgisini çeken en dikkat çekici detaylardan biri oldu. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, bu çift ekran teknolojisine yaklaşık 1 milyar yuan yatırım yaptıklarını açıklayarak markanın yeniliğe ne kadar önem verdiğini vurguladı.

Xiaomi 17 serisi şu anda yalnızca Çin’de satışta.

Şirket, 2026 yılına kadar cihazlarını dünya genelinde satışa sunmayı planlıyor. 17 Pro modelinin yalnızca Çin’e özel kalabileceği konuşulsa da Xiaomi’nin küresel pazardaki büyüme hedefi aynı kararlılıkla sürüyor. 

IDC’nin son verilerine göre Samsung hala küresel liderliğini koruyor. Apple ikinci sırada yer alırken, Xiaomi yüzde 13,5’lik pazar payıyla üçüncü sırada. Ancak Çin’de elde ettiği son satış başarısı, markanın önümüzdeki dönemde global sıralamada da üst basamaklara çıkabileceğine işaret.

