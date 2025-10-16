Xiaomi, Akıllı Telefon Pazarında Apple’ı Geride Bıraktı! IDC Raporu Yayınlandı
Akıllı telefon dünyasında dengeler yeniden değişti. Uluslararası veri kuruluşu IDC’nin son raporuna göre Çin teknoloji devi Xiaomi, Apple’ı geçerek akıllı telefon pazarında liderliğe yükseldi. Ulusal Gün tatili döneminde satış rekoru kıran Xiaomi, yüzde 21,2’lik pazar payına ulaştı. En yakın rakibi Apple ise yüzde 16,3’te kaldı.
Xiaomi’nin çıkışındaki en büyük pay, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17’ye ait.
Xiaomi 17 serisi şu anda yalnızca Çin’de satışta.
