Xiaomi, Akıllı Telefon Pazarında Apple’ı Geride Bıraktı! IDC Raporu Yayınlandı

29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatili, Çin akıllı telefon pazarında büyük bir hareketlilik yarattı. Şirket, sadece bir haftada yüzde 21,2’lik pazar payına ulaştı ve Apple’ı geride bıraktı.

Lansman sonrası sadece birkaç gün içinde 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki seriye göre yüzde 20 artış anlamına geliyor. Serinin en çok ilgi gören modelleri 17 Pro ve 17 Pro Max. Toplam satışların 800 bini, bu iki modelden geldi.

Cihazların arkasında yer alan ikinci ekran tasarımı, kullanıcıların ilgisini çeken en dikkat çekici detaylardan biri oldu. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, bu çift ekran teknolojisine yaklaşık 1 milyar yuan yatırım yaptıklarını açıklayarak markanın yeniliğe ne kadar önem verdiğini vurguladı.