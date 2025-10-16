Güney Kore'de İnsanlar Neden Her Şeyde "Kakao" Uygulamasını Kullanıyor?

Ancak kısa sürede Güney Kore’deki akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 90’ından fazlasına ulaşarak ülkenin dijital hayatının merkezine yerleşti. 'KaTalk' olarak kısaltılan uygulama, ücretsiz mesaj, sesli arama ve video görüşme imkanlarıyla kısa sürede popülerleşti. Bugün 53 milyondan fazla aktif kullanıcısı var ve Kore nüfusunu bile aşan bir erişim sağlıyor.

Ancak Kakao’nun farkı, burada bitmiyor. Şirket, mesajlaşmayı temel alarak kendi dijital evrenini yarattı. KakaoStory sosyal medyadan KakaoTaxi’ye, KakaoBank’tan KakaoMusic’e kadar onlarca uygulama tek bir çatı altında toplandı. Bu yapı o kadar entegre hale geldi ki Koreliler bir gün içinde onlarca kez 'Kakao' ekosistemiyle etkileşime giriyor.