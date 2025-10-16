onedio
Güney Kore'de İnsanlar Neden Her Şeyde "Kakao" Uygulamasını Kullanıyor?

Güney Kore'de İnsanlar Neden Her Şeyde "Kakao" Uygulamasını Kullanıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 17:26

Kore’de biriyle iletişime geçmek istiyorsanız, muhtemelen “KaTalk’tan yazayım” cümlesini duyarsınız. Çünkü ülkede neredeyse herkesin cep telefonunda KakaoTalk var. Mesajlaşmadan alışverişe, yemek siparişinden ödeme yapmaya kadar hayatın her alanında kullanılıyor.

Peki bu dev ekosistem nasıl bu kadar büyüdü? Bakalım...

Kaynak

KakaoTalk, ilk kurulduğunda sadece basit bir mesajlaşma uygulamasıydı.

KakaoTalk, ilk kurulduğunda sadece basit bir mesajlaşma uygulamasıydı.

Ancak kısa sürede Güney Kore’deki akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 90’ından fazlasına ulaşarak ülkenin dijital hayatının merkezine yerleşti. 'KaTalk' olarak kısaltılan uygulama, ücretsiz mesaj, sesli arama ve video görüşme imkanlarıyla kısa sürede popülerleşti. Bugün 53 milyondan fazla aktif kullanıcısı var ve Kore nüfusunu bile aşan bir erişim sağlıyor.

Ancak Kakao’nun farkı, burada bitmiyor. Şirket, mesajlaşmayı temel alarak kendi dijital evrenini yarattı. KakaoStory sosyal medyadan KakaoTaxi’ye, KakaoBank’tan KakaoMusic’e kadar onlarca uygulama tek bir çatı altında toplandı. Bu yapı o kadar entegre hale geldi ki Koreliler bir gün içinde onlarca kez 'Kakao' ekosistemiyle etkileşime giriyor.

Bugün Kore'de "Let's KaTalk" cümlesi "Hadi mesajlaşalım" anlamına geliyor.

Bugün Kore’de "Let’s KaTalk" cümlesi "Hadi mesajlaşalım" anlamına geliyor.

KakaoTalk, sadece arkadaşlarla konuşmak için değil, iş toplantılarını organize etmek, okul duyurularını takip etmek, hatta devlet kurumlarından bilgi almak için bile kullanılıyor. Yani iletişim Kore’de başlıyor ve yine KakaoTalk’ta bitiyor.

Uygulamanın bu kadar benimsenmesinin bir nedeni de devletin güvenlik politikaları. Tıpkı Çin’in WeChat ve Japonya’nın LINE uygulamaları gibi, Güney Kore de kendi yerli yazılımını destekliyor. Yabancı platformlara temkinli yaklaşan hükümet, veri gizliliği açısından Kakao’yu daha güvenli buluyor.

Bugün Kakao, Kore'nin dijital ekonomisinin omurgası.

Bugün Kakao, Kore’nin dijital ekonomisinin omurgası.

2017’de ülkenin ilk internet bankası KakaoBank’i kurarak finans sektörüne de adım attı. Ardından ulaşım için KakaoTaxi ve toplu taşımada KakaoBus devreye girdi. Ev otomasyonu için KakaoHome, müzik platformu olarak KakaoMusic ve oyun sektörü için KakaoGames eklendi.

Kakao Corp 2024 itibarıyla 14 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Her gün 1 milyardan fazla mesajın gönderildiği uygulama, 48 milyondan fazla Koreli kullanıcıya hizmet veriyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
