Otel Çarşafları Neden Hep Beyaz Olur?

İlk akla gelen sebep temizlik. Beyaz renk, en ufak bir lekeyi bile belli ettiği için hem personel hem de misafir açısından güven veriyor. Kir, toz ya da dökülen şarap lekesi hemen fark ediliyor ve çarşaflar anında değiştiriliyor. Otel çalışanları da bu sayede bir çarşafın temiz olup olmadığını kolayca anlayabiliyor.

Ayrıca beyaz çarşaflar, defalarca yıkandığında bile diğer renklere kıyasla daha uzun ömürlü oluyor. Renkli kumaşlarda solma çok çabuk fark edilirken, beyaz çarşaflar doğru yıkama teknikleriyle bir yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi durabiliyor. Çoğu otel, kendi çamaşırhanesinde hassasiyetle yürütüyor.