Otel Çarşafları Neden Hep Beyaz Olur?
İster lüks bir otelde olun ister küçük bir motelde, yatağa girdiğinizde fark ettiğiniz ilk şey muhtemelen çarşafların bembeyaz oluşudur. Ne krem, ne bej... Sadece beyaz. Peki neden her otel bu kadar tek tip davranıyor? Aslında bu tercih tesadüf değil. Beyaz çarşaflar yıllardır otelcilik sektöründe neredeyse evrensel bir standart haline geldi.
Gelin, bu tercihin arkasındaki gerçek sebeplere yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz çarşafların seçilmesinin en büyük nedeni, hijyen ve güven hissi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz, aynı zamanda huzuru da temsil ediyor.
Aslında beyaz çarşaflar her zaman standart değildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın