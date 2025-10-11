onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meğer Mağazalar Bu Yüzden Telefon Numaramızı İstiyormuş

Meğer Mağazalar Bu Yüzden Telefon Numaramızı İstiyormuş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 08:50

Markette ya da giyim mağazasında ödeme yaparken kasiyerin 'Telefon numaranızı alabilir miyim?' sorusuyla karşılaşmak artık neredeyse rutin hale geldi. Pek çok kişi bunu sıradan bir prosedür sanıyor ama aslında mağazalar bu bilgiyi belirli bir amaçla topluyor. Bu veriler alışveriş alışkanlıklarınıza göre sizi tanımak için de kullanılıyor. 

Peki şirketler numaramızı ne yapıyor, gerçekten sadece indirim mesajı göndermekle mi yetiniyorlar? Bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefon numaranızı verdiğinizde aslında kendi alışveriş geçmişinizi de teslim etmiş oluyorsunuz.

Telefon numaranızı verdiğinizde aslında kendi alışveriş geçmişinizi de teslim etmiş oluyorsunuz.

Mağazalar, bu numarayı sizin kimliğinizle eşleştirerek bir müşteri profili oluşturuyor. Zamanla hangi ürünleri ne sıklıkta aldığınız, hangi markaları tercih ettiğiniz ya da alışveriş alışkanlıklarınız bu profile ekleniyor. Böylece her satın alma, sizin hakkınızda yeni bir veri parçası anlamına geliyor.

Bu veriler yalnızca mağaza içinde kullanılmıyor. Bazı perakende zincirleri, topladıkları bu bilgileri pazarlama şirketleriyle de paylaşıyor. Böylece alışveriş tercihlerinize uygun reklamlar da doğrudan karşınıza çıkıyor. Yani kasada verdiğiniz telefon numarası, farkında olmadan size özel bir dijital iz bırakıyor.

Numaranızı verdikten bir süre sonra telefonunuza gelen kampanya mesajları tesadüf değil.

Numaranızı verdikten bir süre sonra telefonunuza gelen kampanya mesajları tesadüf değil.

Mağazalar, satın alma geçmişinize göre özel indirimler, kuponlar ya da hatırlatmalar gönderebiliyor. Bazı müşteriler için avantaj gibi görünse de sürekli gelen bildirimler zamanla rahatsız edici bir hal alabiliyor. Üstelik her kampanya mesajı aynı zamanda yeni bir pazarlama verisi anlamına geliyor.

Artık çoğu mağaza, kart taşımak yerine telefon numarasıyla puan toplama sistemine geçti. Bu hem pratik hem de mağaza için veri toplamanın en kolay yollarından biri. 

Her alışverişinizde numaranız üzerinden puan kazanıyorsunuz ama aynı zamanda daha fazla bilgi paylaşıyorsunuz. Dijital fişler de benzer mantıkla çalışıyor; e-posta veya SMS yoluyla gönderilen her dijital fiş, sistemde kişisel verinizin kayıtlı kalması anlamına geliyor.

Pek çok kişi kasada sorulan "Telefon numaranızı alabilir miyim?" sorusunu zorunluluk gibi algılıyor.

Pek çok kişi kasada sorulan "Telefon numaranızı alabilir miyim?" sorusunu zorunluluk gibi algılıyor.

Oysa numaranızı paylaşmak tamamen sizin tercihiniz. Ne ürün satın almak ne de ödeme yapmak için numaranızı vermeniz gerekiyor. 

Eğer kendinizi rahatsız hissediyorsanız kibarca reddedebilirsiniz. Önemli olan, hangi bilgileri paylaşmaya razı olduğunuzu bilmek ve gizliliğinizi koruyabilmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın