Meğer Mağazalar Bu Yüzden Telefon Numaramızı İstiyormuş
Markette ya da giyim mağazasında ödeme yaparken kasiyerin 'Telefon numaranızı alabilir miyim?' sorusuyla karşılaşmak artık neredeyse rutin hale geldi. Pek çok kişi bunu sıradan bir prosedür sanıyor ama aslında mağazalar bu bilgiyi belirli bir amaçla topluyor. Bu veriler alışveriş alışkanlıklarınıza göre sizi tanımak için de kullanılıyor.
Peki şirketler numaramızı ne yapıyor, gerçekten sadece indirim mesajı göndermekle mi yetiniyorlar? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telefon numaranızı verdiğinizde aslında kendi alışveriş geçmişinizi de teslim etmiş oluyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Numaranızı verdikten bir süre sonra telefonunuza gelen kampanya mesajları tesadüf değil.
Pek çok kişi kasada sorulan "Telefon numaranızı alabilir miyim?" sorusunu zorunluluk gibi algılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın