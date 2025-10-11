Meğer Mağazalar Bu Yüzden Telefon Numaramızı İstiyormuş

Markette ya da giyim mağazasında ödeme yaparken kasiyerin 'Telefon numaranızı alabilir miyim?' sorusuyla karşılaşmak artık neredeyse rutin hale geldi. Pek çok kişi bunu sıradan bir prosedür sanıyor ama aslında mağazalar bu bilgiyi belirli bir amaçla topluyor. Bu veriler alışveriş alışkanlıklarınıza göre sizi tanımak için de kullanılıyor.

Peki şirketler numaramızı ne yapıyor, gerçekten sadece indirim mesajı göndermekle mi yetiniyorlar? Bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2