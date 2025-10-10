Sakatlanan Atlar Neden Ölüme Mahkum Edilir?

İnsanlar bir bacağını kırdığında aylar süren tedaviyle yeniden yürüyebiliyor. Ancak atlar için aynı durum geçerli değil. Çünkü onların anatomisi buna izin vermiyor. Atların vücutları oldukça ağır ancak bacak kemikleri hafif ve ince yapılı. Bu yapı onlara hız kazandırıyor ama dayanıklılığı azaltıyor.

Bir diğer sorun da atların doğası gereği sürekli ayakta durması. İnsanlar gibi dinlenmek onlar için mümkün değil. Bir at, kırık bacağını korumaya çalışsa bile ağırlığını diğer üç bacağa verir. Bu durum, laminit adı verilen son derece ağrılı bir iltihaplanmaya yol açabilir.

Laminit başladığında ise atın ayakta durması bile işkenceye dönüşür. Veterinerler, bu noktada hayvanın yaşam kalitesini göz önünde bulundurarak uyutma kararını verir.