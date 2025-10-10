onedio
Sakatlanan Atlar Neden Ölüme Mahkum Edilir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 10:02

At yarışlarını izleyen birçok kişi için en acı an, bir atın sakatlanıp ardından pistte hareketsiz kalmasıdır. 'Neden hemen öldürülüyorlar?' sorusu, yıllardır akılları kurcalayan bir konu. Dışarıdan bakıldığında sert bir karar gibi dursa da bu uygulamanın ardında hem fizyolojik hem de tıbbi nedenler bulunuyor. 

Peki bir bacak kırığı gerçekten bu kadar ölümcül mü? Bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

Atlar bazı sakatlıklardan neden kurtulamıyor?

İnsanlar bir bacağını kırdığında aylar süren tedaviyle yeniden yürüyebiliyor. Ancak atlar için aynı durum geçerli değil. Çünkü onların anatomisi buna izin vermiyor. Atların vücutları oldukça ağır ancak bacak kemikleri hafif ve ince yapılı. Bu yapı onlara hız kazandırıyor ama dayanıklılığı azaltıyor.

Bir diğer sorun da atların doğası gereği sürekli ayakta durması. İnsanlar gibi dinlenmek onlar için mümkün değil. Bir at, kırık bacağını korumaya çalışsa bile ağırlığını diğer üç bacağa verir. Bu durum, laminit adı verilen son derece ağrılı bir iltihaplanmaya yol açabilir. 

Laminit başladığında ise atın ayakta durması bile işkenceye dönüşür. Veterinerler, bu noktada hayvanın yaşam kalitesini göz önünde bulundurarak uyutma kararını verir.

Aslında her kırık ölümcül değildir.

Basit ve tek çizgili kırıklar bazen tedaviyle iyileştirilebilir. Ancak parçalı kırıklar, eklemlere kadar uzanan hasarlar veya deriyi delen açık kırıklar genellikle geri döndürülemez sonuçlar doğurur. Bu tür yaralanmalarda kan damarları, sinirler ve tendonlar ciddi şekilde zarar görür. Açık kırıkların en büyük tehlikesi ise enfeksiyon riskidir.

Atlar çoğunlukla dış ortamda yaşadığından, yaraya bakterilerin girmesi kaçınılmazdır. Enfeksiyon başladığında dokular ölür, kan akışı kesilir ve hayvan dayanılmaz acılar çekmeye başlar.

Bazı durumlarda atın hayatı kurtulabilir ancak uzun ve acılı bir süreci beraberinde getirir. Hayvanın haftalarca hareketsiz kalması gerekir ki bu da yeni sorunlar doğurur. Uzun süre yatan atlarda bası yaraları, zatürre ve sindirim sistemi problemleri görülür.

Yarışlarda her pistin kenarında veteriner ekipleri hazır bekler.

Bir at sakatlandığında saniyeler içinde olay yerine ulaşılır. İlk yapılan işlem, atın acısını azaltmak için ağrı kesici enjekte etmektir. Ardından ikinci bir veteriner daha gelir ve teşhis birlikte konur. 

Eğer kırık tedaviyle düzeltilebilecek türdense, at pistten güvenli şekilde taşınır. Ancak parçalı kırık, açık yara ya da laminit riski varsa, daha fazla acı çekmemesi için ötenazi uygulanır.

Veterinerler için bu karar ne maddi ne de yarışla ilgilidir. Çoğu sakatlıkta seçenek kalmaz. Atın bacak kemikleri, iç organlarının ağırlığını taşıyamayacak hale geldiğinde onu yaşatmak, iyileştirmekten daha büyük bir eziyete dönüşür.

