Zenginler Neden Genelde Golf Oynar?

Birçok golf kulübü, dudak uçuklatan giriş ücretleri ve özel üyelik kriterleriyle biliniyor. Dünyaca ünlü Augusta National veya Pebble Beach gibi kulüpler, davetiye sistemiyle işliyor. Bu ortamlarda bulunmak, kişinin toplumda belli bir statüye ulaştığını da ilan ediyor.

Golf sahasında CEO’lardan milyarder yatırımcılara kadar birçok tanınmış isimle karşılaşmak mümkün. Warren Buffett, Bill Gates ve AT&T eski CEO’su David Dorman gibi isimlerin de golf oynaması tesadüf değil. Bu spor, yüksek gelir grubunun “ben de o kulübün parçasıyım” deme şekillerinden biri haline gelmiş durumda.